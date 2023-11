Von Comics bis Kafka Berliner Literaturfest von und für Kinder und Jugendliche

Am Sonnabend, 18. November, wird gefeiert – und zwar die Literatur. Die LiteraturInitiative Berlin lädt Kinder und Jugendliche, Eltern und alle weiteren Neugierigen zum Literaturfest in die Schwartzsche Villa am S-Bahnhof Rathaus Steglitz ein. Junge Leserinnen und Leser haben das Programm mitgestaltet „und erwarten jetzt voller Neugier die vielen Lesungen und Workshops und treten selbst als Moderator:innen und Gastgeber:innen auf“, heißt es in der Ankündigung.

Den Anfang macht um 13 Uhr Autor Martin Muser: Er liest aus seiner Kinderbuch-Reihe „Kannawoniwasein“ vor – und erzählt, wie aus seinen Büchern ein Film wurde. Später stellt Zoran Drvenkar seinen Helden Kai und dessen Großvater aus dem Buch „Kai zieht in den Krieg und kommt mit Opa zurück“ vor. Yayo Kawamura, Olaolu Fajembola und Tebogo Nimindé-Dundadenga präsentieren ihre Bücher „Wimmelmaus“ und „Zaubertuch“.

Eine Einladung zum Mitmachen spricht Zeichner Frank Flöthmann aus: Der Autor von „Grimms Märchen ohne Worte“ veranstaltet einen Comic-Workshop. In seiner Selbstbeschreibung heißt es aus Berliner Sicht mutig: „Frank Flöthmann lebt mit seiner Familie in Berlin, einer Großstadt östlich von Dortmund.“

Die Schauspielerin Leslie Malton und ihr Kollege Felix von Manteuffel entführen ab 16 Uhr in Geschichtenwelten. © Literaturinitiative Berlin

Zuhören, Neues entdecken und Lust auf Geschichten machen, sind die Leitmotive des Bücher-Nachmittags. Die Schauspielerin Leslie Malton und ihr Kollege Felix von Manteuffel entführen in Hörbuchwelten. Schülerinnen und Schüler „spielen Theater und präsentieren eine coole Büchershow“, so der Pressetext.

Das Lesefest Das 21. Literaturfest in Steglitz für Kinder und Jugendliche findet am Samstag, 18. November, ab 12.45 Uhr in der Schwartzschen Villa (Grunewaldstraße 55 am Rathaus Steglitz) statt. Die Tagestickets kosten 12 Euro für Erwachsene und 8 Euro für Kinder. Mehr Informationen zum Programm: www.literaturinitiative.de

Der Roman „Die Herrlichkeit des Lebens“ und sein Erschaffer Michael Kumpfmüller sorgen um 19 Uhr für den Abschluss des Literaturfestes: Der Autor fragt sich zusammen mit den Jugendlichen und Erwachsenen, warum wir auch nach 100 Jahren Kafka noch immer gerne lesen.

