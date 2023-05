Vor Lauf-Event S25 in Berlin Tausende Sportler müssen Umleitung wegen Baustelle nehmen

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 275.000 Mal abonniert. Mit mehr als 37.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unsere Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Der Straßenzug Kaiserdamm/Bismarckstraße bleibt lange gesperrt. Unter der Fahrbahn ist ein Kanal der Wasserbetriebe kaputt. Wie geht es weiter mit den Bauarbeiten? Und was ist mit dem 25-Kilometer-Lauf S 25? Der wird, soviel seit verraten, planmäßig am 14. Mai stattfinden, aber wohl eine kleine Umleitung nehmen – eines der Themen im Bezirksnewsletter aus der City West.

Mit Schirm, Charme, Stab und Taube: Magier Igor Jedlin. © Cay Dobberke/Cay Dobberke TSP

Lesen Sie außerdem in der aktuellen Ausgabe: Auch im Alter von 90 Jahren steht der Zauberkünstler Igor Jedlin noch auf der Bühne seines Charlottenburger Theaters. In dieser Woche feierte er runden Geburtstag. Jedlin möchte weitermachen, „bis ich 100 bin“. Das Publikum besteht überwiegend aus Kindern – und einige von deren Eltern hatten seine Tricks in ihrer eigenen Jugend bestaunt. Kein Wunder, schließlich führt Jedlin sein Zaubertheater schon seit 45 Jahren. 1998 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Cay Dobberke hat den gebürtigen Russen porträtiert. Und hier sind die weiteren Themen des Newsletters:

Warum die Hauptbibliothek des Bezirks in den früheren Ratskeller umziehen muss

Thai-Markt soll den Preußenpark räumen – aber noch nicht in diesem Jahr

Hotel Bristol schließt auch sein Grill-Restaurant

Konzert- und Theaterfreikarten zu gewinnen

Straßenlauf durch die City West +++

