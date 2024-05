Wann und wo keine Autos mehr fahren dürfen Diese zehn Straßen in Berlin werden zu temporären Spielzonen für Kinder 

In diesem Sommer will das Bezirksamt zehn temporäre Spielstraßen ausweisen. Ehrenamtliche „Kiezlots:innen“ sind für die Betreuung zuständig. Annika Gerold (Grüne), Bezirksstadträtin für Verkehr, Grünflächen, Ordnung und Umwelt, betonte, dass ein solches Projekt nicht ohne dieses Engagement möglich wäre.

Autos dürfen weiterhin fahren und Anwohnende die Parkplätze nutzen, aber Vorrang haben Kinder zum Spielen – allerdings nur zu ausgewiesenen Zeiten an einzelnen Tagen.

Bezirke-Newsletter: Friedrichshain-Kreuzberg Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Folgende Spielstraßen finden in diesem Sommer statt:

Bänschstraße zwischen Voigtstraße und Hausnummer 88, immer sonntags von 15 bis 18 Uhr, 1. Juni bis 31. August, außer in den Sommerferien

Jessnerstraße, zwischen Travestraße und Oderstraße, dienstags 15.30 bis 18.30 Uhr, im Juni

Richard-Sorge-Straße, zwischen Mühsamstraße und Straßmannstraße, sonntags 14 bis 18 Uhr, 8. Mai bis 30. September

Niederbarnimstraße, zwischen Frankfurter Allee und Boxhagener Straße, 28. Juni bis 19. Juli, freitags, 15 bis 19 Uhr

Simplonstraße, zwischen Helmerdingstraße und Matkowskystraße, mittwochs 15.30 bis 18.30 Uhr, 8. Mai bis 30. September, außer in den Sommerferien

Forster Straße, zwischen Reichenberger Straße und Paul-Linke-Ufer, sonntags 14 bis 18 Uhr, 2. Juni bis 30. September, außer in den Sommerferien

Friedrichstraße am Theodor-Wolff-Platz, dienstags 13.30 bis 18.30 Uhr, 16. April bis 15. Oktober

Wassertorstraße am Kastanienplatz, donnerstags, 15 bis 19 Uhr, im Juli

Wrangelstraße, zwischen Falckensteinstraße und Oppelner Straße, freitags, 15.30 bis 18.30 Uhr, 24. Mai bis 27. September, außer in den Sommerferien

Schon im April begann die Saison in der Böckh-Spielstraße. Diese findet seit August 2019 von April bis September jeden Mittwoch von 14 bis 18 Uhr statt und ist die erste temporäre Spielstraße Berlins. Beim berlinweiten Spielstraßen-Aktionstag am 22. September besteht die Möglichkeit, von 15 bis 19 Uhr eine temporäre Spielstraße probeweise durchzuführen. Information und Anmeldung bis zum 21. Mai per E-Mail an: spielstrasse.sga@ba-fk.berlin.de.

Dies ist ein Text aus dem Newsletter für Friedrichshain-Kreuzberg, der ab jetzt zu unserem digitalen Angebot Tagesspiegel Plus (T+) gehört. Weitere Themen aus dem heute gesendeten und für Sie hier sofort bestellbaren Newsletter:

Nach Antisemitismusvorwürfen: Jugendhilfeausschuss missbilligt Kündigung für „Frieda e.V.“

„Wir machen keine Politik, sondern Essen“: Israelisches Restaurant wird antisemitisch angefeindet und verlässt den Kiez

Betreutes Grillen für 20 Euro: 46 Grillplätze im Volkspark Friedrichshain

Grillverbot für die restlichen Flächen des Volksparks

Was darf hinein? Kostenlose, persönliche Schließfächer für obdachlose Menschen

Diese 10 Straßen im Bezirk werden zu temporären Spielzonen für Kinder

Künstler fordert Tag der Offenen Ateliers für Friedrichshain und bietet sich als Organisator an

Behördenpingpong: Bürger meldet defekte Toilette, Ordnungsamt will damit nichts zu tun haben

Wie sieht eine queere Sprache aus? Kettengedicht in Laut- und Gebärdensprache

Filmabend: Migrantische Perspektiven auf den Mauerfall

Zwölf Bezirke, zwölf Newsletter - jetzt Bestandteil des Abonnements Tagesspiegel Plus (T+). Bitte hier entlang zum Spezialangebot.