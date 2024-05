Was wird aus dem SC Siemensstadt? 7000 Mitglieder – und unzählige Ideen für dieses Sportgelände

Reißt der SC Siemensstadt sein großes Stadion ab? Ob Siemens-Campus, Wasserstadt oder Insel Gartenfeld: Der Spandauer Nordosten wächst enorm in den nächsten zehn Jahren, und auch der SC Siemensstadt um Matthias Brauner (7000 Leute) stellt sich neu auf.

Ganz oben sehen Sie die mächtige Klubanlage aus der Vogelperspektive: rechts die Kunstrasenplätze, unten der saftige Rasenplatz, auf dem schon der spätere Fußball-Nationalspieler Carsten Ramelow, 50, gekickt hat. „Der Rasenplatz am Rohrdamm war top, auch der Kunstrasen, auf dem wir öfter trainiert haben“, hat er im Tagesspiegel-Interview mal erzählt er. „Und dann war da noch das Schwimmbad…“ Das erkennen Sie hinter dem großen Rasenplatz.

„Unser Sport Club Siemensstadt möchte sich für die Bevölkerung weiter öffnen und hierbei ebenso die Bedürfnisse von Vereinsmitgliedern und Kunden berücksichtigen“, schreibt der Verein und hat das Gelände neu sortiert. „Mit Unterstützung des Instituts für kommunale Sportentwicklungsplanung hat sich unser SCS auf den Weg gemacht, ein zukunftsorientiertes Vereinskonzept zu erarbeiten.“

Die Ideen für die Zukunft liegen jetzt auf dem Tisch und sind bemerkenswert radikal: hier ein Screenshot.

So könnte das Gelände künftig aufgeteilt werden - der Rasenplatz wäre weg. © André Görke

Anstelle des großen Rasenplatzes mit den Stehtribünen sind andere Sportflächen eingezeichnet: Beachvolleyballfelder, Paddeltennis, ein Trampolinparcours, eine 150-Meter-Laufbahn, ein Lauftrichter… hier der Link in großer Auflösung unter mein.berlin.de.

1984 wurde das Sportcentrum in der Buolstraße mit der Schwimmhalle eröffnet.

Hinter dem heutigen Fußballtor könnte es zum Beispiel einen Basketballplatz geben, daneben „Outdoor-Umkleidekabinen“ sowie einen Fitnesspark an der frischen Luft. Unter einer überdachten Fläche im Freien könnte man Sport treiben, zum Beispiel Gymnastikkurse im Schatten.

Ein neues Parkhaus ist auch eingezeichnet – mit einer Kletterwand an der Fassade. Die Parkplatznot ist ständig ein Thema in Siemensstadt, schließlich nutzen die Schwimmhalle viele Besucher.

Die Klubzentrale mit Schwimmbad und Gastro in der Buolstraße. © André Görke

Zwischen den Kleingärten und dem heutigen Rasenplatz ist ein wilder Hindernisparcours durchs Gestrüpp eingezeichnet („Balancierbalken, Spinnennetz, Finnbahn…“). Die zwei Kunstrasenplätze für die Fußballer im Westen sollen erhalten bleiben. War das hier also das Abschiedsfoto vom großen Rasenplatz?

Links die Schwimmhalle, in der Mitte die Stehplätze, rechts der große Rasenplatz. © André Görke

Seit wenigen Tagen kann man das alles erst einmal bewerten – bis 31. Mai, also noch zehn Tage. Gebaut wird noch lange nicht. Erst einmal sind Meinungen gefragt.

„Ich finde die Umwandlung des Sportplatzes in eine multifunktionalle Sportfläche sehr gut, da deutlich mehr Nutzergruppen, wie z.B. Familien, alle ihre Sportmöglichkeiten finden“, sagt eine Sportlerin. „Es wäre schön, wieder eine Sauna und einen Arzt im Zentrum zu haben“, schlägt ein Sportler vor. „Das Parkhaus würde endlich die Parkproblematik im Kiez lösen“, glaubt ein anderer.

Andere vermissen allerdings Boulebahnen – und Rugbyflächen. Die Rugbyspieler pflügen seit 1923 für den SC Siemensstadt den Rasen um und vermissen eine Sportfläche. Auf dem gelb-blauen Schild gleich am Eingang steht ja heute das sichtbare Motto: „Welcome to Rugby 23 – The home of Siemensstadt Rugby“. Soll das alles vorbei sein?

Dieses Schild weist den Weg zum Platz. Aber wo bleiben die Spieler, wenn es keinen Rasen mehr gibt. © André Görke

Frage der Rugbyspieler: „Könnten die Leichtathleten auch in Haselhorst trainieren?“ Auch die Sportanlage am Haselhorster Damm soll bekanntlich ausgebaut werden: hier die Ideen im Spandau-Newsletter des Tagesspiegels. Und mit einer kniffligen Antwort, wer jetzt bleiben darf und wer nicht, darf sich die Vereinsführung um SCS-Chef Brauner beschäftigen. Die ganze Umfrage mit vielen Details, die Abstimmung und mehr Infos finden Sie unter ww.scs-berlin.de/jetzt-die-zukunft-des-scs-mitentscheiden.

