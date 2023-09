Berlins Neubaugebiet und seine Nachbarn „Meine Wasserstadt, meine Wünsche“

Auf gute Nachbarschaft! Lothar Schwartz ist Leser des Spandau-Newsletters vom Tagesspiegel und wohnt seit den 70ern in Spandau. Heute spricht er über das riesige Neubaugebiet Wasserstadt Spandau, sein Ehrenamt als Baumpate und seine Wünsche ans Rathaus. Das Interview erschien zuerst im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel.

Lieber Herr Lothar Schwartz, wo erwische ich Sie?

Bei schönem Wetter auf meiner Terrasse. Wasserstadt, sechster Stock, klasse Aussicht. Ich sehe den Maselakekanal, die Wasserstadtbrücke und aus dem Badfenster den Tegeler See.

Sie sind einer der ersten Bewohner in der Wasserstadt, korrekt?

Na, fast. Silvester 2001 sind wir hier eingezogen, über 20 Jahre ist das schon her. Im Haus lebten erst drei Bewohner. Freunde, die zur Silvesterfeier kamen, haben einfach in einer leeren Wohnung unter uns die Nacht auf einer Luftmatratze verbracht.

Lothar Schwartz engagiert sich seit 20 Jahren ehrenamtlich in der Wasserstadt. © privat

Sie sind Baumpate in der Wasserstadt. Wie kam’s zu diesem Ehrenamt?

Seit fast 20 Jahren kümmere ich mich als Baumpate um alle Bäume auf dem angrenzenden Spielplatz an der Boca-Raton-Straße und in unserer Wohnanlage. 100 junge Bäume standen damals in der prallen Sonne, die aber zu wenig Wasser bekommen haben.

Was haben Sie getan?

Ich rief im Rathaus Spandau an. Doch da sagte man mir das Übliche: „Kein Personal, keine Zeit…“ Ich so: „Kann ich Ihnen nicht helfen? Ich kann doch die Bäume wässern!“ Und dann hat mir das Grünflächenamt in großzügiger Weise ein Standrohr, einen 110 Zentimeter großen Rasenprenger und viele Meter Schlauch zur Verfügung gestellt – und seitdem wässere ich und pflege die Bäume. Bei Hitze sind das schon mal zwei, drei Stunden am Tag.

Wie geht es den Bäumen heute?

Prima! Nicht alle haben die Bauarbeiten in all den Jahren überlebt. Aber 60 Bäume sind es immer noch und viele reichen bis zum sechsten Stock. Ab drei Metern Höhe schneide ich allerdings keine Äste – das macht dann doch lieber das Grünflächenamt.

Heute sind Sie Rentner. Was haben Sie früher beruflich gemacht? Versicherungswirtschaft. Ich war zum Schluss 15 Jahre Dozent für Versicherungsrecht, u.a. an der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht.

Blick aus dem neuen Hochhaus der Wasserstadt. © City-Press GmbH

Was treibt Sie im Ehrenamt an?

Ich mag gesunde Bäume, ich mag Natur. Und meine Mitmenschen mögen es auch – was wiederum das Miteinander schöner macht. Ich komme mit vielen ins Gespräch, viele kennen mich, ich lernen viele kennen. Ich engagiere mich auch im Verwaltungsbeirat hier im Kiez… ich mag das Miteinander in der Wasserstadt.

Zum großen Bild ganz oben Das große Bild auf dieser Seite stammt vom Luftbildfotografen Dirk Laubner, der mit einem Piloten für den Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel eine Extra-Runde über die Wasserstadt gedreht ist. Lauber ist bekannt für seine großformatigen Jahreskalender mit Berlin-Motiven. Tipp: Er fotografiert übrigens auch für Privatpersonen, die ein Luftbild von Ihrem Kiez, Ihrem Sportverein oder Ihrem Grundstück wollen, zum Beispiel fürs Klubhaus, fürs Wohnzimmer oder als Weihnachtsgeschenk. Kontakt: dirklaubner.de

Aber die Klischees der Wasserstadt!

Och, i wo! Ich bin keiner, der alles naiv schön redet, aber auch keiner, der ständig nur rummeckert. Natürlich gibt es hier Nachbarn, die leider den Euro drei Mal umdrehen müssen, aber im Großen und Ganzen geht es uns hier gut. Die Wasserstadt entwickelt sich weiter. Unsere Ecke ist sauber, gepflegt, wir haben nette Nachbarn. Wenn ich Blaulicht sehe, ist das nicht die Polizei, sondern der Rettungswagen, der zu den älteren Mitbewohnern im Kiez eilt. Als unser örtlicher Polizist mal bei uns im Haus geklingelt hat, war er meinetwegen da: Ich hatte die Tüv-Termin verschwitzt (lacht).

Sind Sie eigentlich Spandauer?

Geboren 1951 in Wedding, Virchow-Klinikum, seit 1974 in Spandau. Meine Familie hat draußen am Kraepelinweg im Falkenhagener Feld gelebt. Schöne, heile Welt, um die Ecke das Waldkrankenhaus. Dort kamen später auch unsere beiden Kinder zur Welt. Später sind wir dann nach Konradshöhe gezogen und leben seit 2001 wieder in Spandau, hier in der Wasserstadt.

Und rauf aufs Boot: hinten die Neubauten der Wasserstadt Spandau. © André Görke

Sie sind nicht nur Baumpate, sondern auch ehrenamtlicher…

…Spielplatzpate! Da hat mich der alte Stadtrat Carsten-Michael Röding sanft, aber bestimmt gedrängt. Und ich mache es bis heute gern.

Drei konkrete Wünsche für die Wasserstadt?

Ich wünsche mir ein italienisches Restaurant mit richtiger Küche, die mehr als nur eine übliche Pizza bietet. Und eine Restaurantterrasse, auf der man mal beim Bier sitzen und quatschen kann.

Zweitens.

Mehr Zeit und Pflege der Grünflächen, damit es gepflegter aussieht in der Wasserstadt. Die Mäh-Intervalle sind viel zu weit auseinander. Und am Maselakekanal fehlen Mülleimer. Der Schmutz landet so im Gebüsch oder im Wasser.

Drittens.

Die Verkehrssituation muss dringend verbessert werden! Das wird noch dramatisch werden. Hier hat die Politik viel zu lange gepennt, ob es nun um die BVG-Anbindung oder den Bau von Tiefgaragen geht.

Ihr Lieblingsplatz?

Die Havelspitze am am Pro Seniore Seniorenheim. Kennen Sie den Steg ganz vorn? Wirklich schön!

Lesen Sie mehr aus Spandau im neuen Bezirksnewsletter: Darin bündeln wir Bezirksnachrichten aus Spandau, nennen Tipps und Termine. Einmal pro Woche und kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier einige der aktuellen Themen im Spandau-Newsletter.

Bürgermeister Frank Bewig spricht im Newsletter über die Altstadt, New Work, Israel und seinen Extra-Job als Sprecher aller Berliner Bezirksbürgermeister

und seinen Extra-Job als Sprecher aller Berliner Bezirksbürgermeister Marktplatz : Baustart wohl doch erst 2025

: Baustart wohl doch erst 2025 Klosterstraße: Mehr Licht in der Bahn-Unterführung

„Müll in der Havel ärgert uns jeden Tag“: Bootsverleiher Piratas macht mit beim Tagesspiegel-Fest ‘Gemeinsame Sache - Freiwilligentage Berlin’

ärgert uns jeden Tag“: Bootsverleiher Piratas macht mit beim Tagesspiegel-Fest ‘Gemeinsame Sache - Freiwilligentage Berlin’ Haselhorst: Stadtrat verrät P+R-Pläne für Parkhaus-Ruine am neuen S-Bahnhof

am neuen S-Bahnhof Neue 70-Meter-Brücke am Kraftwerk Reuter rüber nach Westend?

am Kraftwerk Reuter rüber nach Westend? Schleusener-Stadion bekommt neue Sitzschalen

bekommt neue Sitzschalen Autofahrer attackiert Fahrradstaffel der Polizei am Rathaus

am Rathaus Viele Kulturnachrichten: letztes Montagskonzert, erstes Baby-Kino , Lachfestival, Musikschul-News...

, Lachfestival, Musikschul-News... Viel Sport: 70 Jahre Schwarz-Weiss Spandau , Südpark-Fest, Spandauer Kids beim Istaf im Olympiastadion ...

, Südpark-Fest, Spandauer Kids beim im Olympiastadion ... Viele Termine in Spandau: Klimafest, Dorffest, Politfest, Schulfest, Oldtimerfest, Polizeifest ...

... „Newsletter hat mal wieder keine Ahnung“: Ihre Leserbriefe, Ihr Ärger

Auf 285.000 Abos kommen unsere Bezirksnewsletter schon. Probieren auch Sie uns gerne aus. Wir freuen uns auf Sie!