Wassersport, Rudern und Absegeln auf der Havel Das Beste aus dem Reinickendorfer Sport

Der Herbst ist da, Berlins Wassersportsaison rudert, paddelt, segelt dem Finale entgegen. Und damit kommen wir zu den besten Sportnachrichten und Terminen aus dem Reinickendorf-Newsletter vom Tagesspiegel: tagesspiegel.de/bezirke.

Absegeln auf dem Tegeler See. Brrr, ist das frisch! Die Havel kam am sonnigen Donnerstag auf 13,9 Grad, der Herbst ist da. Und am Sonntag, 16. Oktober, ist Absegeln angesagt. In diesem Jahr ist der SSCO in Tegel der Gastgeber für die Vereine auf der Oberhavel. Das Kürzel steht für „Saatwinkler Segelclub Odin“. Bringen Sie Kuchen mit! Der Klub um Ralf Heim hatte gerade 100. Geburtstag – der SSCO wurde am 12. August 1922 gegründet. Glückwunsch nachträglich! Der Klub im Netz: scodin.de

Wassersport beim RC Tegel. Hier noch ein Termin fürs Wochenende vom großen Ruderclub des Berliner Norden: dem RC Tegel um Friedemann Berg, der auf über 500 Mitglieder kommt. Am Sonntag, 8. Oktober starten die Ruderer bei der Internationalen Langstrecken-Regatta „Quer durch Berlin“ (Schleuse-Charlottenburg/Haus der Kulturen der Welt in Berlin-Mitte). Die Spree ist für den normalen Schifffahrtsverkehr am Regattatag von 13-17 Uhr gesperrt. Die Streckenlänge beträgt ca. 7 km (Kinder: ca. 3 km). www.rctegel.de/clubtermine/

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

HavelQueen-Achter gewinnt Ruder-Bundesliga 2022. Und auch das ist klasse Wassersport aus dem Berliner Nordwesten: Der „HavelQueen-Achter Berlin“ ist Liga-Champion 2022. Die Ruderinnen vom RC Tegel 1886 und von der Ruder-Union Arkona 1879 (aus Spandau/Scharfe Lanke) holten sich den Pokal zurück, den sie zuletzt vor zwei Jahren gewonnen hatten. Letztes Jahr kamen sie in der Ruder-Bundesliga auf Platz 2. Details beim Landesruderverband: lrvberlin.de

Neue, alte Spitze beim VfB Hermsdorf. Der Klub ist über 120 Jahre alt und hat 3500 Mitglieder, kurzum: Der VfB Hermsdorf ist eine mächtige Größe im Norden. Bei der Delegiertenversammlung jüngst im Vereinsheim am Ried wurde die alte Vereinsspitze im Amt bestätigt und wiedergewählt: Werner Sauerwein (Präsident), Regina Blachwitz (Vizepräsidentin), Thomas Jaster (Vizepräsident) und Wolfgang Doht (Schatzmeister). Der Klub im Netz: www.vfbhermsdorf.de

Lesen Sie mehr aus dem Reinickendorf-Newsletter

Diese Nachricht erschien zuerst im Reinickendorf-Newsletter vom Tagesspiegel. Den können Sie ganz einfach bestellen unter tagesspiegel.de/bezirke. Der erscheint einmal pro Woche. Hier einige der aktuellen Themen in der schnellen Übersicht.

Check-In-Schalter & Co: Flughafen TXL kommt in die Mottenkiste

& Co: Flughafen TXL kommt in die Mottenkiste Immer Ärger mit den Waschbären

mit den Waschbären Grundsteuer : Ärger mit dem Finanzamt in Reinickendorf

: Ärger mit dem Finanzamt in Reinickendorf So rollen BVG und S-Bahn in die Cité Foch

und S-Bahn in die Cité Foch Über 200 Mio Sanierungsstau bei den Polizeiwachen in Reinickendorf

bei den Polizeiwachen in Reinickendorf Bürgeramt öffnet - im Krankenhaus

öffnet - im Krankenhaus Reinickendorf lockt 2023 Touris an

lockt 2023 Touris an Autobahn A111 : Baustelle verlängert

: Baustelle verlängert Mit dem Kreuzfahrtschiff von Tegel nach Hiddensee

von Tegel nach Hiddensee Künstlerinnentreff in der Humboldt-Bibliothek

in der Humboldt-Bibliothek Rudersport : Bundesliga-Meister kommen vom Tegeler See

: Bundesliga-Meister kommen vom Tegeler See Absegeln in Saatwinkel

in Saatwinkel 30 Jahre Gospelchor Variety aus Wittenau

Variety aus Wittenau 50 Jahre Fuchs-Schule an der Foxweg

Unsere Bezirksnewsletter kommen schon auf knapp 270.000 Abos und es werden jede Woche mehr Leserinnen und Leser. Probieren Sie uns gerne aus - unter tagesspiegel.de/bezirke! Wir bündeln in den Bezirksnewslettern konkrete Kiez-Nachrichten, Termine, Tipps und Links - einmal pro Woche, immer für Ihren Bezirk.

Zur Startseite