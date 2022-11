Weniger Autos im Weitlingkiez Neuer Kiezblock für Berlin-Lichtenberg beschlossen

Berlin bekommt den nächsten Kiezblock: Am vergangenen Donnerstag wurde in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Lichtenberg der Kiezblock Weitlingkiez mit den Stimmen von Grünen, Linken und SPD beschlossen. Der Antrag kam von Anwohnenden, die mehr als 1000 Unterschriften gesammelt hatten.

Nun soll das Bezirksamt ein Gesamtkonzept zur Verkehrsberuhigung im Weitlingkiez mit Beteiligung der Anwohnenden und Gewerbetreibenden ausarbeiten und innerhalb der nächsten zwölf Monate den Durchgangsverkehr durch Sofortmaßnahmen spürbar zu reduzieren.

Die Weitlingkiez-Initiative gründete sich als Zusammenschluss von Anwohnenden im Frühjahr 2021 und organisierte im letzten Jahr drei Spielstraßen im Kiez. Als Teil der Kiezblock-Kampagne des Vereins „Changing Cities“ reiht sie sich in das Netzwerk der 64 Berliner Kiezblock-Initiativen ein.

„Die Berliner:innen wünschen sich sichere Straßen, Ruhe und gute Luft in ihren Kiezen – und das geht nur mit weniger Autoverkehr“, sagt Ragnhild Sørensen von „Changing Cities“.

Hier die Themen aus dem aktuellen Lichtenberg-Newsletter:

Immer montags erscheint der Tagesspiegel-Newsletter für Lichtenberg. Und diesmal berichtet Robert Klages unter anderem über diese Themen:

Vermieterin meldet „Eigenbedarf“ an: Kindergarten muss Büroräumen weichen

„Hier wird eine grüne Oase vernichtet“: Streit um Nachverdichtung an der Obersee-Schule

Landeseigenen Howoge klagt gegen Bezirk: Senat baut Wohnungen gegen den Willen des Bezirks

1600 Plätze: Größter Schulneubau Berlins in der Allee der Kosmonauten

Das Team vom Kieztreff ReLAX des Vereins „kein Abseits!“ stellt sich vor

Erster nachhaltiger Weihnachtsmarkt

Lichtenberger Immobilienentwickler bietet Lichtenberger Parteien Spende an

„Frauen für den Frieden“ in der Stasi-Zentrale

DDR Fußballer des Jahres 1966 und später Sportjournalist: Jürgen „Kuppe“ Nöldner gestorben

Durchgangsverkehr soll reduziert werden: Kiezblock Weitlingkiez beschlossen

Lastenrad geklaut

