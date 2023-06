Werden Arme durch Kiezblocks benachteiligt? „Auch Menschen an Hauptstraßen hätten gerne weniger Autoverkehr“

In etlichen Kiezen des Bezirks schließen sich Nachbarschaftsinitiativen für sogenannte Kiezblocks zusammen. Damit wollen sie den Verkehr in ihren Straßen beruhigen, den Durchgangsverkehr verhindern und die Aufenthaltsqualität auf den Straßen verbessern. In der vergangenen Woche hat die Initiative Barbarossakiez einen Einwohnerantrag mit rund 1500 Unterschriften im Büro der Bezirksverordnetenversammlung abgegeben. Die Unterschriften werden jetzt geprüft; 1000 müssen gültig sein, dann beschäftigt sich die BVV in einer der nächsten Sitzungen mit dem Antrag.

LAlle Kiezblocks und ihre Ideen können Sie auf der Seite kiezblocks.de finden.

In der BVV hatte die Linken-Fraktion eine Große Anfrage zu diesem Thema gestellt. Sie wollte auch wissen, ob die Verdrängung des Autoverkehrs aus den Wohnstraßen vermehrte Belastungen für diejenigen mit sich bringt, die an den Rändern des Kiezblocks an den Hauptstraßen wohnen. Dort lebten in der Regel die Menschen mit geringeren Einkommen, da in den belasteten Hauptstraßen die Mieten niedriger seien.

Kiezblockfest in Tempelhof Am Sonntag, 4. Juni, findet im Garten der evangelischen Kirche in der Friedrich-Franz Straße 7-10 von 13 bis 18 Uhr das Kiezsommerfest der Initiative „Tempelhofer Kiezblock“ statt. Neben Marktständen, an denen sich die Geschäfte und gastronomischen Angebote des Kiezes vorstellen, wird es ein buntes Programm geben. Alle Kiezblocks und ihre Ideen findet man auf der Seite kiezblocks.de.

Ellenbeck verneinte eine Verlagerung des Verkehrs in die Hauptstraßen. Damit sei nicht zu rechnen. Es sei davon auszugehen, „dass bei der Beruhigung von Anwohnerstraßen und der Sperrung von Durchfahrten die umliegenden Hauptstraßen nicht mit zusätzlichem Verkehr belastet werden, insbesondere dann nicht, wenn diese bereits an der maximalen Leistungsfähigkeit operieren“.

Für die CDU sagte Ralf Olschewski, er glaube nicht, dass es keine Verlagerung auf die Hauptstraßen gebe. Geradezu emotional reagierte die SPD-Bezirksverordnete Annette Hertlein. Sie finde es zynisch, die Problematik der Hauptverkehrsstraßen außer Acht zu lassen; dort lebten die Armen.

Die Linken-Fraktionsvorsitzende Elisabeth Wissel sagte, nur wenn man einige Straßen beruhige, habe man noch nicht weniger Autos. „Auch die Menschen, die an Hauptverkehrsstraßen leben, hätten gerne weniger Verkehr, weniger Belastungen, weniger Feinstaub.“ Der Grüne Ralf Kühne führte wiederum an, dass die Belastung dieser Straßen beispielsweise nicht auf angrenzende Tempo-30-Zonen zurückzuführen sei. Grund dafür sei, dass auf diesen Straßen einfach zu viele Autos unterwegs seien.

Hier die aktuellen Themen aus dem Tagesspiegel für Tempelhof-Schöneberg:

Auf 270.000 Abos kommen unsere Bezirksnewsletter schon beim Tagesspiegel. Und wir freuen uns auch auf Sie! In den Bezirksnewslettern finden Sie exklusive Nachrichten, Kiezdebatten, viele Termine, Links und Tipps - immer Bezirk für Bezirk, einmal pro Woche. Die Tagesspiegel-Bezirksnewsletter gibt es kostenlos unter: tagesspiegel.de/bezirke. Hier weitere Themen, die Sie im aktuellen Newsletter für Tempelhof-Schöneberg lesen können.

Nach dem tödlichen Paternoster-Unfall in einem Bürogebäude: Im Rathaus Schöneberg sind die besonderen Personenaufzüge seit Jahren außer Betrieb

Im Rathaus Schöneberg sind die besonderen Personenaufzüge seit Jahren außer Betrieb Weitere Willkommensklassen: 45 Jugendliche werden in der ehemaligen Teske-Schule unterrichtet

45 Jugendliche werden in der ehemaligen Teske-Schule unterrichtet Gymnasiale Oberstufe verschoben, Mensa noch nicht eröffnet, Ärger um die Hausmeisterwohnung: Probleme an der Johanna-Eck-Schule Kiezblocks im Bezirk: BVV diskutiert über soziale Folgen

Probleme an der Johanna-Eck-Schule BVV diskutiert über soziale Folgen Dunkles Erbe: Sichtbare Spuren der Kolonialgeschichte

Sichtbare Spuren der Kolonialgeschichte Lange Straßensperrung in Mariendorf: Baubeginn frühestens in den Sommerferien

Baubeginn frühestens in den Sommerferien Der Biergarten Luftgarten auf dem Tempelhofer Feld ist geschlossen: Warten auf ein temporäres Angebot

Warten auf ein temporäres Angebot Wo ist das Klo? Rätsel gelöst

Rätsel gelöst Neue Parkzonen: Weiter Verwirrung um die LangenscheidtstraßeKleine Geschenke: Präsente für BVV-Verordnete

… das alles lesen Sie kompakt und gebündelt im Tagesspiegel-Bezirksnewsletter: tagesspiegel.de/bezirke