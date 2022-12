Wie der SC Gatow in Kenia hilft Berliner Fußball-Trikots für die Slums von Nairobi

Und noch ein Fußballverein aus Berlin-Spandau, der alte Trikots nach Afrika schickt: In Senegal spielen Fußballer in Trikots des Spandauer SV, in Kenia landeten Trikots des SC Staaken. Die Sportfreunde Kladow haben blau-gelbe Trikots nach Gambia geschickt. Und auch der SC Gatow (320 Mitglieder, Chef Axel Vogel) ist jetzt am Start und will als Amateurverein helfen. Darüber hat jetzt der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel berichtet, den es in voller Länge und kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke gibt.

„In den Kellern des SC Gatow lagerten diverse ältere und ungenutzte Trikotsätze. Zum Entsorgen waren sie zu schade, sodass wir diese nach Afrika spenden wollten“, meldet der Traditionsklub, der 1931 auf einem Bauernacker gegründet wurde und am dörflichen Stadtrand seine Vereinszentrale hat. „Zuerst schien der Versand aufwendig und teuer, doch unsere ehemalige Schatzmeisterin Carmen Trepte fand einen Weg: Ein befreundeter Pilot nahm diese in kleinen Portionen mit nach Nairobi/Kenia.“

Jetzt spielen Kids aus den Slums Nairobis und Kinder der deutschen Schule Nairobi gemeinsam in den Trikots des SC Gatow Fußball.

Das letzte Haus in der Straße .... gehört dem SC Gatow. © André Görke

Willkommen in Gatow am Weiten Blick - hier spielt der SC Gatow. © Andre Görke

Das alte Kassenhäuschen steht immer noch. © Andre Görke

Hier die aktuellen Themen aus dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel

Auf mehr als 270.000 Abos kommen die Bezirksnewsletter schon vom Tagesspiegel. Darin bündeln wir Kieznachrichten, nennen Tipps und Termine. Den Spandau-Newsletter gibt es in voller Länge und kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier einige der Themen.

„Clueso“-Musiker schreibt Lobeshymne auf die Martin-Buber-Schule

Spektepark: 500 Bäume gepflanzt, 250 wieder tot

„Völlig autarke WCs“: Spandau bekommt Klima-Klos

Raed Saleh, Kai Wegner und Bettina Jarasch über Spandau im Tagesspiegel-Podcast

„Alle Wildschweine frei“: Happyend in Kladow

Statt U-Bahn: Linke und Fahrgastverband für Tram nach Staaken

500 Mal Ratten-Alarm in Spandau – sogar in Wohnungen

Rohrdammbrücke: Bauarbeiten 2023

Streik bei Ikea?

Ehre für Pfarrer vom Glienicker See

Sprachförderung für Kids: Ehrenamtler über Kita, Hakenfelde und das Saarland

Neue Fotokalender über Gatow und Kladow

Weihnachtstermine an der HBO, am Kant, in der Kirche St. Nikolai, beim SC Siemensstadt...

Sport: Hockeytalente gesucht beim großen SHTC

Rundflug über Spandau: 90 Jahre alte Linden auf dem Falkenseer Platz

Mehr aus Spandau im Spandau-Newsletter, immer dienstags: tagesspiegel.de/bezirke

Zur Startseite