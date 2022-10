Wohnungen zu lange verdeckt Berliner Bezirk will härter gegen Riesenplakate vorgehen

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit rund 268.000 Mal abonniert. Mit mehr als 36.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unsere Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Ein ständiges Ärgernis in der Berliner City West sind Riesenwerbeposter, die länger als erlaubt an Baugerüsten vor Wohngebäuden hängen. Maximal ein halbes Jahr lang ist solche Reklame anlässlich von Umbauten oder Sanierungen zulässig. Doch an diese Frist halten sich längst nicht alle Werbetreibenden. Und gelegentlich sind nicht einmal Bauarbeiten erkennbar. Jetzt plant das Bezirksamt neue Maßnahmen gegen den Missbrauch. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Berlins schönster Weihnachtsmarkt findet zum letzten Mal am Schloss Charlottenburg statt

Genossenschaft will Eichkamp klimaneutral mit Wärme versorgen

Protest gegen Baumfällungen am Ku’damm, Wahl-Chaos bringt Stadtrat in die Kritik – unsere Vorschau auf Themen der BVV

Senat hält zwei neue 120-Meter-Türme am Kurfürstendamm für möglich

Bauaufsicht kann den Brandschutz in Gebäuden nicht genügend kontrollieren

Sperrungen am Prager Platz

„Ewige Flamme“ auf dem Theodor-Heuss-Platz leuchtet wieder

Eislaufsaison startet in Westend – aber nicht in Wilmersdorf

