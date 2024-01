Tagesspiegel Plus „Women-led since 1988“ : Traditions-„Malerladen“ in Berlin-Kreuzberg braucht Unterstützung

Eine neue Geschäftsführer:in will den „Malerladen“ am Lausitzer Platz modernisieren und gleichzeitig seinen „historischen Charakter“ wahren. Mit einem Crowdfunding hofft sie auf Mithilfe aus der Nachbarschaft.