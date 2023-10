Zentrum für Demokratie in Berlin-Schöneweide „Der Rechtsruck bereitet uns Sorge“

35 Prozent bei der Landratswahl im Kreis Dahme-Spreewald, 18 Prozent in Hessen, 14 Prozent in Bayern: Bei allen drei Wahlen, die am Sonntag vor einer Woche stattfanden, hat die AfD mehr Stimmen als zuvor bekommen – die Hemmschwelle, eine offen faschistische Partei zu wählen, scheint in allen Teilen Deutschlands gesunken zu sein.