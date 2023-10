Wer abstürzte, wer siegte Sieben Erkenntnisse aus den Landtagswahlen in Hessen und Bayern

1. ... Olaf Scholz, Nancy Faeser und die SPD?

Für Olaf Scholz erweist sich der Sonntag als dreifache Niederlage: für seine SPD, die von ihm geführte Regierung sowie Innenministerin und Parteifreundin Nancy Faeser. Bayern hat die SPD schon lange aufgegeben. Nun hat in Hessen, dem einst sozialdemokratischen Stammland, nicht einmal mehr jeder Sechste SPD gewählt. Wie bloß will die SPD bundesweit reüssieren, wenn sie in den wirtschaftlichen Kraftzentren des Landes vollkommen verkümmert?

In der SPD, in der bisher Kritik an „Olaf“ gemieden wurde, dürften Nervosität und Unruhe steigen. Viele Abgeordnete, ob in Bundestag, Europaparlament oder Ost-Landtagen, müssen mit dem Verlust ihres Mandates rechnen. Ob sich dadurch der Unmut über die verquaste Kommunikation des Kanzlers Bahn brechen wird?

Schon jetzt sind die Ministerpräsidenten vergrätzt über das Gebaren des Bundes. Der Flüchtlingsgipfel am 6. November dürfte konfliktreich ausfallen. Trotz ihrer schweren Wahlschlappe in Hessen werde Faeser Innenministerin bleiben, heißt es in SPD-Kreisen. Der Kanzler habe ihre Kandidatur für richtig erachtet, und er neige nicht zu Rauswürfen.

Außerdem habe Scholz keinen Ersatz für Faeser. Wo bitte will er eine andere, eher konservative Sozialdemokratin herholen? Während die Migrationspolitik zu einem Hauptthema gerät, regiert in Deutschland seit Sonntagabend eine irreparabel beschädigte Innenministerin.

2. … die Grünen und ihren Volkspartei-Traum?

Die Grünen hatten sich mehr erhofft, doch die beiden Parteichefs Omid Nouripour und Ricarda Lang sprechen am Wahlabend von „stabilen Ergebnissen“. Man sei im ganzen Land verankert, betont Lang. Tatsächlich haben die Grünen ihre Kernwählerschaft inzwischen ausgebaut und so kam es in Hessen und Bayern nicht so schlimm, wie manche befürchteten.

Natürlich stärkt das Ergebnis die Union im Ganzen und gibt uns die zweite Luft, in Berlin kraftvolle Oppositionsarbeit zu machen. Thorsten Frei, Parlamentsgeschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag

Und doch ist der Wahlabend ein herber Rückschlag für die Ambition der Grünen, Volkspartei zu werden. In Hessen wollte man mit Tarek Al-Wazir den zweiten grünen Ministerpräsidenten, doch der beklagte sich am Ende über seine Parteifreunde. Nicht nur keinen Rückenwind habe man gehabt, „wir mussten auch bergauf kämpfen“. Auf absehbare Zeit dürften sie keine Chance auf eine weitere Staatskanzlei erhalten.

Denn die Grünen haben in den vergangenen Monaten massiv Vertrauen verloren. Das Heizungsgesetz und der Dauerstreit in der Ampel setzen ihnen zu. Und so betonten sämtliche Spitzengrüne am Wahlabend, die Regierung müsse künftig einheitlicher auftreten – ein Gefallen, den ihnen die FDP wohl nicht machen will.

Auch ansonsten fehlt den Grünen eine Strategie und ein klares Machtzentrum. Um die Debatte einer neuen Asylpolitik werden sie sich in den kommenden Wochen wohl nicht mehr drücken können. Doch auch dann bleibt das Ziel, das Kanzleramt, wohl in weiter Ferne.

3. … die FDP und Parteichef Lindner?

Es ist die nächste Klatsche für die FDP. Seit der Bundestagswahl blicken die Liberalen inzwischen auf acht verlorene Landtagswahlen. Bayern hatte die FDP ohnehin nicht ganz so viel Beachtung geschenkt, schon in der Vergangenheit glichen die Wahlergebnisse der Partei im Südosten einer Achterbahnfahrt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Doch vom Ergebnis in Wiesbaden könnten Schockwellen bis nach Berlin ausgehen. Schließlich hatte es aus der Partei geheißen, Hessen dürfe nicht verloren gehen. Es sei kaum auszumalen, was das für das Selbstverständnis der Partei bedeuten würde, ausgerechnet in ihrem Gründungsland Hessen an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern. Das genaue Ergebnis war bis Redaktionsschluss unklar.

15 Jahre lang saß die Linke im hessischen Landtag – jetzt nicht mehr.

Klar ist aber, dass der FDP turbulente Wochen bevorstehen. Parteichef Christian Lindner verliert weiter an Autorität, Generalsekretär Bijan Djir-Sarai und die hessische Landesvorsitzende und Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger müssen um ihre Ämter fürchten. Vor allem dürften die Debatten über den Kurs der Liberalen in der Ampel aufs Neue mit voller Härte beginnen. Zunehmend stellt sich dabei die Frage, warum die FDP in einer Koalition bleiben sollte, in der sie nur verliert.

4. … die Zukunft der Ampel-Koalition?

Die krachenden Niederlagen für alle drei Regierungsparteien werden die ohnehin düstere Stimmung in der Ampel-Koalition wohl weiter verfinstern. Die wechselseitigen Abneigungen, vor allem zwischen Grünen und Liberalen, dürften zunehmen. Über Asylpolitik, Soziales und das liebe Geld wird regierungsintern heftig gestritten werden, womöglich auch über die Konsequenzen aus den weltweiten Kriegen gegen die Freiheit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Als selbst ernannte Fortschrittskoalition hat sie die Erwartungen Ende 2021 etwas übermütig beschworen. Nun ist man weiter von der Realität entfernt denn je. Die nächsten Wahlschlappen warten im Osten. Und ab kommenden Jahr beginnt faktisch der Bundestagswahlkampf.

5. … die Union und die Ziele von Merz und Söder?

Friedrich Merz hat am Landtagswahlsonntag anderen den Vortritt gelassen und ihn im Stillen genossen. Den Kommentar der Bundes-CDU im Fernsehen zum „sensationellen Ergebnis“ und „Knaller“ von Hessen, wo Boris Rhein das 2018er-Ergebnis seines Vorgängers Volker Bouffier mehr als deutlich überbot, durfte Generalsekretär Carsten Linnemann sprechen. Nur ein Abendessen des Präsidiums stand für Merz an – sein Auftritt folgt am Montag nach den Gremiensitzungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Für den Sauerländer hätte der Doppelwahltag kaum besser laufen können. Zwar hat auch Hessens CDU im Wahlkampf mehr auf sich selbst als auf den Bundesvorsitzenden mit den überschaubaren Beliebtheitswerten gesetzt. Und als Merz feststellte, Asylbewerber ließen „sich die Zähne neu machen, und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine“, beklagte Rhein eine „Wortwahl, die hätten Sie so von mir nicht gehört“.

Aber es gab auch keinen wirklich starken Gegenwind aus Berlin, der ein Kreuz bei der Hessen-CDU verhindert hätte. Ein Präsidiumsmitglied sagte dem Tagesspiegel, Merz habe sich nach seinen auch intern deutlich kritisierten Aussagen zu einer kommunalen Zusammenarbeit mit der AfD Ende Juli „wieder stabilisiert“. Aus Rückmeldungen der Parteibasis ließe sich entnehmen, dass es durchaus gut angekommen sei, dass der Chef Sozialleistungen für Flüchtlinge thematisiert habe.

„Puh, das ist nochmal gut gegangen“ – ist es das, was Söder denkt? © IMAGO/dts Nachrichtenagentur/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Das Abschneiden der Schwesterpartei in Bayern kommt Merz ebenfalls zupass. Dass auch der zweite schwarze Ministerpräsident problemlos weiterregieren kann, so Thorsten Frei, Parlamentsgeschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, „stärkt die Union im Ganzen und gibt uns die zweite Luft, in Berlin kraftvolle Oppositionsarbeit zu machen“.

Gleichzeitig kann sich CSU-Chef Markus Söder, einer von Merz‘ potenziellen Widersachern, wenn im nächsten Jahr über die Unionskanzlerkandidatur entschieden wird, mit dem schwächsten Ergebnis seit 1954 historisch nicht gerade auf ein Plebiszit der Bürgerinnen und Bürgerinnen berufen.

Dass Merz auch an diesem Wahlabend schon an „seine“ Wahl denkt, in die er die Union gerne führen würde, verrät sein Beitrag auf X, dem ehemaligen Twitter, zu dem er sich dann doch noch entschließt: „Wenn wir diesen Weg alle gemeinsam weitergehen, ist das Ampel-Chaos spätestens zur Bundestagswahl 2025 beendet“. Als Voraussetzung dafür nennt er die „Geschlossenheit“ der Union – ein versteckter Appell, dass niemand ihm das Erstzugriffsrecht des CDU-Chefs auf die Kandidatur streitig machen soll?

6. … die Zukunft der Linken?

Nach 15 Jahren fliegen die Linken aus dem Hessischen Landtag heraus (dem bayerischen Landtag gehörten sie noch nie an). Damit sind sie im Westen Deutschlands nur noch in den Stadtstaaten Bremen und Hamburg in den Parlamenten präsent.

Der Niedergang also hält an, und ist eine Niederlage für die aus Hessen stammende Co-Parteivorsitzende Janine Wissler. Ob sich Sahra Wagenknecht mit ihren Überlegungen zu einer Partei-Neugründung aus der Deckung wagt? Dies könnte die Erosion der Linken beschleunigen, etwa durch einen möglichen Zerfall der Bundestagsfraktion.

7. … AfD und Freie Wähler?

Zweistellig ist die AfD in Bayern und Hessen auch vor fünf Jahren schon gewesen. Nun konnte sie in beiden Ländern nochmals deutlich zulegen und landete nach dem Stand der jüngsten Hochrechnungen vom Sonntagabend sogar jeweils auf dem zweiten Platz hinter den siegreichen Unionsparteien.

Das zeigt überdeutlich, dass sich eben nicht nur CDU und CSU um das Zurückholen ehemaliger Wählerinnen und Wähler bemühen muss, sondern andere Parteien mindestens genauso gefragt sind. Die selbsternannte Alternative für Deutschland hat eine Stammwählerschaft aufgebaut, die auch nicht wackelte, obwohl in Bayern mit Hubert Aiwanger an der Spitze der Freien Wähler eine durchaus rechtspopulistisch zu nennende Alternative parat stand.

Wenn die AfD selbst in wirtschaftlich erfolgreichen West-Bundesländern mit den Fragen von Identität und Migration derart punkten kann, stehen ihre Chancen bei den drei Landtagswahlen des nächsten Jahres im Osten der Republik erst recht gut. In Brandenburg, Sachsen und Thüringen führt die Partei längst die Umfragen an, weshalb Parteichefin Alice Weidel am Sonntagabend bereits kundtat, dass die anderen Parteien dann „nicht mehr an uns vorbeikommen“ und eine Regierungsbildung ohne die AfD nicht mehr möglich sein würde.

Von der Gemengelage am Ende des kommenden Jahres will es die Partei dann Weidel zufolge auch abhängig machen, ob ein Kanzlerkandidat oder eine Kanzlerkandidatin per Mitgliederentscheid bestimmt wird.