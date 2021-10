Zu den letzten Amtshandlungen der scheidenden Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) gehört ausgerechnet eine Haushaltssperre: Verdutzte Berliner Schulleitungen, die in der ersten Herbstferienwoche Urlaub gemacht hatten, fanden die entsprechende Mitteilung am Montag in ihren Mails – an dem Tag, ab dem die Sperre gilt.

Demnach dürfen ab sofort und „bis zum Buchungsschluss am 23. Dezember“ nur noch Ausgaben getätigt werden, „für die aufgrund bestehender gesetzlicher vertraglicher Verpflichtungen ein Zahlungsanspruch besteht“. Neue Verpflichtungen dürfen nicht mehr eingegangen werden.

Anders als von den überraschten Schulleitungen, die den Tagesspiegel am Montag informierten, vermutet, geht die Sperre – trotz der notwendigen Sparmaßnahmen – nicht auf eine Vorgabe von Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) zurück.

Von dort sei kein Rundschreiben in Sachen Haushaltsdisziplin an die Senatskolleg:innen gegangen, sagte Alexis Demos, der Sprecher der Finanzverwaltung, auf Anfrage: „Es gibt keine Ausgabensperre, die wir verhängt hätten.“ Für den Umgang mit den jeweils zugeteilten Mitteln seien die einzelnen Hausleitungen selbst verantwortlich. „Was die Bildungsverwaltung gegenüber nachgeordneten Behörden kommuniziert, entzieht sich unserer Kenntnis“, sagte Demos weiter.

Das auf den 13. Oktober datierte Schreiben der Bildungsverwaltung gibt aber Aufschluss über die Hintergründe der drastischen Einschränkung. Demnach besteht die Gefahr, dass Scheeres’ Behörde es – anders als andere Ressorts – nicht schafft, die vorgeschriebenen pauschalen Minderausgaben zu erwirtschaften, die dem Spardruck geschuldet sind: Es drohe eine „Lücke von bis zu 27 Millionen Euro“. Der Plan, diese Gelder bei den schulischen Ganztagsangeboten übrig zu haben, geht offenbar nicht auf, weil mehr Bedarf als vermutet angemeldet wurde. Woran das liegt, ließ sich am Montag nicht klären.

Personalkosten, vertraglich fixierte Sachkosten sowie Programme wie das Aufholprogramm „Stark trotz Corona“ seien von der Sperre ausdrücklich ausgenommen, betonte Scheeres’ Sprecher.

Hingegen dürften sich jetzt Schulen ärgern, die beispielsweise ihren Verfügungsfonds noch nicht ausgegeben haben – das sind Gelder in Höhe von 10.000 bis 20.000 Euro je nach Schülerzahl, mit denen die Schulen Fortbildungen und Qualifizierungen, zusätzliche schulische Projekte oder kleine Instandhaltungsarbeiten bezahlen können. Das sei ein Problem, lautet die Einschätzung Sven Zimmerschieds von der Vereinigung der Sekundarschulleitungen

Den Verfügungsfonds gibt es seit 2016 – eine Folge der damals guten Steuereinnahmen. Zu den weiteren betroffenen sogenannten zentralen Ausgaben gehören auch die Gelder, die über das Bonusprogramm laufen sowie über das Programm zur Begabungsförderung "Bega". Diese Gelder werden aber normalerweise schon in der ersten Jahreshälfte vertraglich gebunden. Ob das trotz der Pandemie geklappt hat, ist unklar.

Eine detaillierte Auflistung über die von der Sperre betroffenen Ausgaben sollen die Schulen im Laufe der Woche bekommen, kündigte Scheeres' Sprecher Martin Klesmann an.

Eine Zeit der knappen Kassen - voraussichtlich monatelang

Die Finanzprobleme werden aber keineswegs nach dem 23. Dezember vorüber sein, im Gegenteil. Für die Finanzverwaltung wies Sprecher Demos darauf hin, dass das Land Berlin danach – infolge der Wahl zum Abgeordnetenhaus – in einen Zustand ohne Haushaltsgesetz eintreten werde.

Denn es sei unwahrscheinlich, dass die neue Regierung, sollte sie dann bereits im Amt sein, das bis Ende des Jahres auslaufende Haushaltsgesetz rechtzeitig mit einem neuen Entwurf ergänzen können werde. „Für diesen Fall sieht der Artikel 89 der Verfassung von Berlin vor, dass grundsätzlich nur das geleistet werden darf, was absolut notwendig ist“, sagte der Sprecher. Dies gelte, bis das neue Parlament ein Haushaltsgesetz beschließen werde – „voraussichtlich frühestens im zweiten Quartal 2022“.