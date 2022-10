Bis hin zur Illegalität So scheiterte Berlin nach sechs Jahren Planung an einer autofreien Friedrichstraße

Bettina Jarasch sitzt am Dienstagabend vor einem Laptop irgendwo in den Bergen. Die Verkehrssenatorin ist noch im Urlaub, aber die autofreie Friedrichstraße ist zu wichtig für sie, für ihre Partei, die Grünen. Im RBB ist sie per Videotelefon zugeschaltet. Dann sagt sie diesen Satz: „Ich bin mir nicht sicher, ob Franziska Giffey verstanden hat, worum es in dem Urteil ging.“

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden