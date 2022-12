Bis zu 18 Grad in der Region Silvester in Berlin und Brandenburg wird ungewöhnlich mild

Am Freitag können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg auf viel Sonnenschein einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bleibt es tagsüber trocken. Es werden Höchsttemperaturen zwischen 8 und 10 Grad erwartet. Zum Abend ziehen von Westen Wolken auf und es wird windiger, teils böig.

Die Nacht zum Samstag wird bedeckt und regnerisch. Die Tiefstwerte liegen um 6 Grad. Der Silvester-Tag startet zunächst mit etwas Regen, der im Tagesverlauf nach Norden abzieht. Es wird laut Vorhersage des Wetterdienstes ungewöhnlich mild mit Temperaturen von 14 bis 18 Grad, in Berlin um 16 Grad. Aus Südwesten weht ein frischer, böiger Wind.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es windig, wolkig und voraussichtlich trocken. Die Temperaturen sinken kaum, die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 11 Grad. Der Neujahrstag startet mit dichten Wolkenfeldern und zwischen Prignitz und Uckermark mit etwas Regen bei ähnlichen Temperaturen wie am Samstag: Der Wetterdienst erwartet Höchstwerte zwischen 13 Grad in Nordbrandenburg und bis zu 17 Grad an der Elster, in der Hauptstadt um 15 Grad. (dpa,Tsp)

