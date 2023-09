Bis zu 50 Gaffer bei Unfall in Berlin-Tempelhof Mann löst während Rettungseinsatz Streit mit Ersthelfer aus

Nach einem Verkehrsunfall am Samstagabend in Berlin-Tempelhof ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Rettungshelfer und einem Gaffer gekommen. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Gegen 19.15 Uhr ereignete sich am Tempelhofer Damm in Höhe der Auffahrt der A100 ein Verkehrsunfall. Nach Polizeiangaben befuhr ein 82-Jähriger mit seinem Smart den Tempelhofer Damm in Richtung Platz der Luftbrücke. An der Kreuzung zur Auffahrt zur A100 missachtete der Senior eine rote Ampel.

Gleichzeitig bog ein Mercedes vom Tempelhofer Damm nach links auf die südliche Auffahrt der A100 ab. Die 43-jährige Fahrerin kollidierte auf der Mitte der Kreuzung mit dem Smart. Das Auto des 82-Jährigen überschlug sich mehrmals, krachte gegen mehrere Poller sowie eine Geschwindigkeitsmessanlage. Der Mann musste stationär ins Krankenhaus geliefert werden.

Gaffen §201 StGB Gaffen ist in Deutschland eine Straftat. Allein die Anfertigung von Bildaufnahmen, die das bloße zur Schau stellen der Opfer in den Fokus setzt, kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren belangt werden.

Die Frau weigerte sich trotz Schmerzen im Rumpfbereich ins Krankenhaus zu gehen. Die Einsatzkräfte sperrten die Kreuzung bis 20.45 Uhr.

Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Unfallbearbeitung sammelten sich bis zu 50 Personen an der Kreuzung. Viele Personen machten Fotos und Videos von dem Unfallort. Am Rande der Geschehnisse kam es zu Auseinandersetzungen zwischen den Gaffern.

Außerdem stritten sich ein 20-jähriger Gaffer und ein Ersthelfer. Die Polizei ermittelt nun wegen unterlassener Hilfeleistung, des Verdachts auf Körperverletzung und des Verdachts der Verletzung des persönlichen Lebensbereiches und Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen gegen den jungen Mann.

Die Menschenmasse löste sich erst nach dem Eintreffen weiterer Polizeikräfte auf. Bis zu 30 Beamte mussten nach Behördenangaben hinzugerufen werden.

Wenn Sie einen Unfall wahrnehmen, sollten Sie nicht tatenlos stehen bleiben und den Einsatzkräften den Weg versperren. Sichern Sie die Unfallstelle, stellen Sie beispielsweise ein Warndreieck auf, alarmieren Sie die Einsatzkräfte und leiten gegebenenfalls erste Rettungsmaßnahmen für die Opfer ein. (Tsp)