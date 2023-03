Bis zu zehn Milliarden Euro CDU und SPD in Berlin planen Sondervermögen für den Klimaschutz

Die Berliner CDU und SPD wollen den Klimaschutz in der Hauptstadt vorantreiben und planen dafür die Aufnahme neuer Schulden. Die aus den Spitzen beider Parteien bestehende Dachgruppe verständigte sich am Mittwoch in ihren Koalitionsverhandlungen darauf, ein Sondervermögen Klimaschutz mit einem Volumen von zunächst fünf Milliarden Euro schaffen zu wollen.

Von dem Geld sollen Ausgaben in den Bereichen Gebäudesanierung, Mobilität und Energiegewinnung finanziert werden. Weitere fünf Milliarden Euro könnten nach einer „Vollzugsevalution“ im Jahr 2024 fließen, heißt es in einem im Anschluss an die Sitzung verteilten Beschlusspapier weiter. Damit stiege das Gesamtvolumen des Sondervermögens auf bis zu zehn Milliarden Euro.

CDU-Chef Kai Wegner, der die Ergebnisse der zweiten Dachgruppensitzung am Mittwoch zuerst vorstellte, sprach mit Blick auf das Sondervermögen davon, „neuen Schub in den Klimaschutz“ bringen zu wollen. Noch-Regierungschefin Franziska Giffey (SPD) lobte den Beschluss ebenso wie SPD-Co-Landeschef Raed Saleh, der von einem „großen Wurf“ sprach. CDU-Generalsekretär Stefan Evers bezeichnete die Einführung des Sondervermögens gar als „historische Kraftanstrengung“.

Finanziert werden sollen die Mittel für das geplante Sondervermögen „Klimaschutz, Resilienz und Transformation“ über die Aufnahme neuer Kredite. Die Schuldenlast der Hauptstadt könnte damit absehbar auf deutlich mehr als 70 Milliarden Euro wachsen. Geplant ist zudem, Rücklagen zur Bekämpfung der Folgen der Coronakrise in die Schuldentilgung zu investieren. Tagesspiegel-Informationen zufolge könnten so maximal 2,6 Milliarden Euro getilgt werden.

Wegner: Kein Zusammenhang mit dem Klimavolksentscheid

Grünen-Fraktionschef Werner Graf mahnt zur Zurückhaltung. Bisher sei komplett unklar, woher das Geld komme und welche Maßnahmen damit finanziert werden sollen, erklärte Graf. Er ergänzte: „Wenn Schwarz-Rot es ernst meint, sollten sie diese Fragen noch vor dem Klimavolksentscheid beantworten, sonst streuen sie den Bürger*innen nur mit großen Zahlen Sand in die Augen.“

Zuvor hatte unter anderem Kai Wegner jeden Zusammenhang der Maßnahme mit dem nahenden Klimavolksentscheid am 26. März bestritten und erklärt, die CDU unterstützte das Vorhaben „aus Überzeugung“. Linke-Chefin Katina Schubert, deren Partei wie auch die Grünen vor dem Gang in die Opposition steht, erklärte, das Vorhaben basiere auf einem Vorschlag der Linken in den Sondierungen mit SPD und Grünen.

Kritik an dem Vorhaben äußerte AfD-Landes- und Fraktionschefin Kristin Brinker. Sie erklärte: „Der schwarz-rote Senat macht da weiter, wo der rot-grün-rote Senat aufgehört hat: Berlin wird auf Pump regiert.“

