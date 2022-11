Bislang 29 Verkehrstote in Berlin Radfahrende Person bei Unfall mit Lkw in Hohenschönhausen getötet

Bei einem Unfall mit einem Lastwagen ist in Berlin ein Radfahrer oder eine Radfahrerin getötet worden. Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen in Hohenschönhausen in der Wollenberger Straße an der Ecke Gehrenseestraße.

Zum Geschlecht und Alter des Todesopfers und zum Ablauf des Unfalls sagte die Polizei zunächst noch nichts. Zuerst müssten die Angehörigen informiert werden.

Nach derzeitigem Stand ist die Zahl der Verkehrstoten in Berlin im laufenden Jahr gesunken. Bislang starben 29 Menschen durch Verkehrsunfälle: 10 Radfahrer, 7 Fußgänger, 6 Motorrad- und Rollerfahrer, 4 Autofahrer und 2 Fahrer sonstiger Fahrzeuge. Im vergangenen Jahr gab es 40 Verkehrstote, davor 50.

85-jähriger Radfahrer nach Unfall in Tempelhof gestorben

Vor einer Woche starb ein 85 Jahre alter Radfahrer, der ein paar Tage zuvor bei einem Unfall mit einem Auto in Tempelhof schwer verletzt wurde. Er war von einem links abbiegenden Autofahrer angefahren worden.

Ende Oktober wurde eine 44-jährige Radfahrerin von einem Betonmischer in Wilmersdorf überrollt. Wenige Tage später starb die Frau im Krankenhaus. Die Klimaschutz-Gruppe „Letzte Generation“ wurde im Zusammenhang mit ihrem Tod scharf kritisiert. Ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr, das die eingeklemmte Frau befreien sollte, steckte in einem Stau nach einem Klima-Protest. Im Abschlussbericht der Feuerwehr hieß es, der so genannte Rüstwagen sei wegen der Aktion der Klima-Aktivisten und dem dadurch ausgelösten Stau acht Minuten verspätet am Unfallort angekommen.

Die Klimaschutz-Gruppe „Letzte Generation“ hatte eine mögliche Mitschuld an dem Tod der Frau zurückgewiesen und argumentiert, die von ihnen erzeugten Staus seien kein Problem, weil die Feuerwehr bei ihren Einsätzen ja die sogenannten Rettungsgassen nutzen könne. (dpa)

