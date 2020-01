„Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl“ und zwar „ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft“. So steht es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Aber: In der Realität spielt die Herkunft, und auch die vermeintliche, häufig doch eine Rolle. Auch bei der Berufswahl.

Für Aufsehen sorgt nun der Fall eines Mannes, der sich in Berlin bei einem Architekturbüro beworben hat. Er erhielt per Mail eine Antwort, die die Leiterin des Büros offenbar intern versenden und nicht an ihn schicken wollte. Darin steht: "bitte keine Araber".

Das Unternehmen gibt sich weltoffen und international

Das Berliner Architekturbüro präsentiert sich auf seiner Website als weltoffen und international: Im Bereich „Team“ ist dort eine Collage zu sehen mit 30 Flaggen verschiedener Nationalitäten. Der Bewerber, der die Mail erhalten hat, machte die Antwort am Montag auf Facebook öffentlich. Am Dienstagabend verbreitete sich der Post dann auch über andere Kanäle breit auf Social Media.

Unter anderem teilte die türkischstämmige Autorin Bahar Aslan, die auch als Lehrerin arbeitet, den Screenshot der Mail auf Twitter und Facebook in der Nacht zum Mittwoch. Sie schrieb: „Wir, die hier geboren und aufgewachsen sind, bekommen immer wieder zu spüren dass wir nicht dazugehören. Wir werden auf unsere vermeintliche Herkunft reduziert und müssen unsere Zugehörigkeit, die ja selbstverständlich ist, stets unter Beweis stellen.“

Am Mittwochmittag versendete das Architekturbüro dann eine Stellungnahme: Im Fall der "Bitte keine Araber"-Mail handele es sich um ein Missverständnis. Der Mann habe sich auf ein Praktikum beworben, seine Bewerbung sei allerdings versehentlich einer laufenden Stellenanzeige für Projekte in China zugeordnet worden, für die sehr gute chinesische Sprachkenntnisse und Projekterfahrung in China nötig seien.

Weil der Bewerber diese Voraussetzungen nicht erfüllt habe, sei die Bewerbung "an das Sekretariat mit verkürztem Kommentar zurückgeschickt" worden. Bereits am Dienstag habe man mit dem Bewerber telefoniert, heißt es in dem vom Geschäftsführer unterzeichneten Schreiben, das dem Tagesspiegel vorliegt. Der Bewerber habe die Entschuldigung des Büros akzeptiert und wolle darüber hinaus der Einladung zum Bewerbungsgespräch folgen.

Nachdem der Facebook-Post sich auf Social Media verbreitet hatte, hatten bereits am Mittwochvormittag innerhalb nur einer Stunde zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer eine negative Google-Bewertung des Architektenbüros geschrieben. „Absolut rassistisch und nicht 1% weltoffen wie es auf der Homepage dargestellt wird“, schrieb einer. „Rassistische Geschäftsführung, unmöglich in diesem Jahrhundert einem Bewerber abzusagen und zu diskriminieren, weil er ausländische Wurzeln hat (hier geboren und aufgewachsen!)“, schrieb eine andere.

Kritik vom Antidiskriminierungsbeauftragten des Senats

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes nennt auf ihrer Webseite Zahlen zur Diskriminierung von Menschen mit "ausländisch klingendem Namen". Die Chancen, zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden, seien für Menschen mit einem solchen Namen bis zu 24 Prozent geringer, heißt es dort.

Der Antidiskriminierungsbeauftragte der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, Derviş Hızarcı, äußerte sich im Gespräch mit dem Tagesspiegel zur Ablehnungsmail des Architekturbüros. Er sei über den Vorfall bereits in Kenntnis gesetzt worden. "Hier zeigt sich das hässliche Gesicht von Rassismus im Alltag. Und, was Rassismus im Konkreten bedeutet: kein Job, keine Wohnung, schlechte Noten. Rassismus trifft die Menschen in ihrem Alltag."

Deshalb, sagte Hızarcı, sei es umso wichtiger, Bewerbungsverfahren so anonym wie möglich durchzuführen. Denn: "Wir sehen, dass es ganz klar ablehnende Reaktionen gibt - aufgrund von Rassismus."