Blackout-geplagter Südosten Berlins Information, Vorsorge, Menschliches

Den 19. Februar 2019 werden Anwohnerinnen und Anwohner der südöstlichen Berliner Ortsteile Köpenick, Müggelheim, Grünau, Bohnsdorf und Schmöckwitz wohl nicht so schnell vergessen: Am Mittag jenes Tages fiel plötzlich der Strom aus. Und ging erst 31 Stunden später wieder an.

Treptow-Köpenicks Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD) hat aus diesem Vorfall gelernt und betont deshalb, wie wichtig Information und Vorsorge für solche Fälle sind. Das Bezirksamt hat extra eine eigene Informationsseite im Netz dafür eingerichtet, die Sie auf der Webseite des Bezirks berlin.de/ba-treptow-koepenick finden.

Käme es zu einem lokalen Stromausfall, so Igel, könne man sich an anderen Stellen versorgen. Aber ein flächendeckender Blackout erfordere Vorbereitung: Bürgerinnen und Bürger sollten einen Notvorrat an Essen und Wasser sowie ein Radio mit Batterien zu Hause haben.

Auch das Zwischenmenschliche ist dabei wichtig: „Schauen Sie nach dem Wohl Ihrer Nachbarn“, heißt es auf der Bezirkswebseite, „gerade wenn es sich um ältere Menschen handelt“.

Dies ist eine Meldung aus unserem Bezirksnewsletter für Treptow-Köpenick

