In Berlin-Spandau soll heute eine Weltkriegsbombe entschärft werden, die am Montagnachmittag an der Straße am Juliusturm in Haselhorst bei Bauarbeiten entdeckt wurde.

Wie ein Polizeisprecher sagte, wurde die Bombe am Montag gegen 17 Uhr in der Nähe des Juliusturms auf der Baustelle des alten Umspannwerkes entdeckt. "Es soll sich dabei um eine 100 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg handeln, ein amerikanisches Modell", sagte der Sprecher. "Unsere Entschärfer haben gestern nach Begutachtung der Bombe einen Sperrkreis von rund 350 Metern vorgesehen. Die polizeilichen Maßnahmen zur Evakuierung des Sperrkreises laufen seit heute früh um sieben Uhr."

Bewohner und Gewerbetreibende, die um den Fundort leben und arbeiten, mussten bis 8 Uhr den Sperrkreis von rund 350 Metern verlassen haben, hieß es von der Polizei. Danach begannen die polizeilichen Maßnahmen zur Kontrolle des Sperrkreises.

Im Zentrum des Sperrkreises, den die Polizei mit einem Bild auf Twitter teilte, befinden sich der Ferdinand-Friedensburg-Platz, der U-Bahnhof Haselhorst sowie die Straße Am Juliusturm, die dort auf die Nonnendammallee trifft. "Jeder, der sich aktuell in dem hier markierten Sperrkreis in Haselhorst befindet, wird gebeten und in Kürze auch persönlich aufgefordert, diesen zu verlassen. Infos zu Notunterkünften folgen", schrieb die Polizei.

Wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte, kommt es wegen der Bombenentschärfung zu erheblichen Verkehrseinschränkungen in Haselhorst. Der Bereich Am Juliusturm/Nonnendammallee und Daumstraße ist demnach gesperrt.

Die Entschärfung ist laut VIZ voraussichtlich zwischen 11 und 12 Uhr geplant. Wann genau mit der Entschärfung begonnen werden kann, hängt jedoch davon ab, wie schnell die Evakuierung abgeschlossen ist, erklärte ein Polizeisprecher.

Straßenverkehr und BVG eingeschränkt

Autofahrer werden gebeten, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren. Betroffen sind demnach die Straßenzüge Am Juliusturm/Nonnendammallee in beiden Richtungen zwischen Falkenseer Platz und Paulsternstraße sowie die Daumstraße in beiden Richtungen zwischen Rhenaniastraße und Ferdinand-Friedensburg-Platz.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Eine Umleitung erfolgt laut VIZ über Paulsternstraße, Saatwinkler Damm, Haselhorster Damm, Rhenaniastraße, Daumstraße, Rauchstraße, Streitstraße und Neuendorfer Straße. Auch die Charlottenburger Chaussee und die Heerstraße können zur weiträumigen Umfahrung genutzt werden, hieß es bei der VIZ.

Mehr zum Thema Nach Evakuierung in Schönefeld 250-Kilogramm-Weltkriegsbombe kontrolliert gesprengt

Wie die BVG am Dienstagmorgen auf Twitter schrieb, fährt die U7 am U-Bahnhof Haselhorst ohne Halt durch. Auf mehreren Buslinien kommt es zu Einschränkungen: Der X33 wird ab Gartenfeld zum U-Bahnhof Rohrdamm umgeleitet. Der 133 fährt nicht zwischen U Haselhorst und Gartenfeld. Die Linien X36 und 236 fahren nicht zwischen Daumstraße/Rhenaniastraße und U Haselhorst.