Brand in Tempelhofer Obdachlosen-Camp Berliner Feuerwehrleute finden toten Menschen bei Löscharbeiten

Bei einem Brand an der Autobahnabfahrt Tempelhofer Damm, unweit des Tempelhofer Feldes in Berlin, haben Feuerwehrleute am Freitagabend einen toten Menschen gefunden. Als die Einsatzkräfte ankamen, standen mehrere Kubikmeter einer Obdachlosenschlafstätte in Flammen, wie die Feuerwehr Berlin am Samstag mitteilte.

Beim Löschen des Feuers stießen die Feuerwehrleute dann auf den Leichnam, wie es hieß. Die Ermittlungen zu Brandursache und auch zur Identität der toten Person laufen an, wie die Berliner Polizei am Samstag mitteilte.(dpa)