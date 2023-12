Brandanschlag in Berlin-Schmargendorf Unbekannte attackieren Gebäude von iranischer Vereinigung

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag einen Brandanschlag auf das Gebäude des „National Council of Resistance of Iran“ in Berlin-Schmargendorf verübt. Das bestätigte die Polizei am Morgen. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Demnach sollen die Täter eine Fensterscheibe im Erdgeschoss zerstört und versucht haben, das Gebäude in der Landecker Straße in Brand zu setzen.

Die Polizei wurde nach eigenen Angaben gegen 2.20 Uhr alarmiert. Die Einsatzkräfte stellten einen Kanister sicher. Das Feuer konnte vor Eintreffen der Feuerwehr von Mitgliedern der Vereinigung gelöscht werden.

Der „Nationale Widerstandsrat Iran“ beschuldigte den iranischen Geheimdienst, hinter dem Anschlag zu stehen. „Terroristen und Söldnern“ des Geheimdienstes hätten „Brandmaterialien in Richtung des Gebäudes“ geworfen. Bereits im Mai und Juni sei ein Sitz der Gruppe in Paris beschossen und beworfen worden.

Am Gebäude, das sich unweit der israelischen Botschaft befindet, entstand ein Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Der nationale Widerstandsrat des Iran (NWRI) bezeichnet sich selbst als Widerstandsbewegung mit dem Ziel, der Willkürjustiz im Iran ein Ende zu setzen.

(Tsp, mit dpa)