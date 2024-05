Brandserie an der Berliner Sonnenallee? Einsatzkräfte löschen am Sonntagmorgen mehrere Feuerstellen in Neukölln

Am frühen Morgen des Pfingstsonntags wurden an der Sonnenallee in Berlin-Neukölln unter anderem mehrere Müllcontainer angezündet. Das teilt die Berliner Polizei am Montag mit.

Außerdem legten Unbekannte an einem Motorrad, an einem doppelten Kellerabteil aus Holzverschlägen sowie im Treppenhaus eines Wohnhauses ein Feuer.

Die Brände konnten von der Feuerwehr gelöscht werden, bevor jemand zu Schaden kam. Dennoch wurden nach Auskunft der Polizei eine Kawasaki, über 20 Fahrräder und zwei Fenster des Hauses beschädigt. Ein Brandkommissariat hat die Ermittlungen übernommen. (Tsp)