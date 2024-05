Brandstiftung am Rathaus Tiergarten in Berlin Drohungen mit Gaza-Bezug auf Fassade gesprüht

Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen Feuer im Rathaus Tiergarten in Berlin-Moabit gelegt. Das bestätigte das Lagezentrum der Polizei dem Tagesspiegel am Morgen. Die Tat hätte laut Lagezentrum „zu einem größeren Brand führen können“, dieser sei allerdings ausgeblieben. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Am Vormittag äußerte sich eine Polizeisprecherin zu weiteren Details. Demnach hatten Anwohner gegen 1.45 Uhr zunächst Geräusche von klirrendem Glas gehört und daraufhin im Erdgeschoss des Gebäudes Feuer entdeckt. Auch hätten die Zeugen zwei Personen von einem am Rathaus stehenden Gerüst in Richtung Bugenhagenstraße flüchten sehen. Daraufhin alarmierten die Anwohner Polizei und Feuerwehr. Die Brandbekämpfer konnten das Feuer schnell löschen, verletzt wurde niemand.

Brennt Gaza, brennt Berlin. Graffiti auf der Fassade des Rathauses Tiergarten

Die Polizei stellte vor Ort eine zerstörte Fensterscheibe sowie mehrere Schriftzüge mit Nahost-Bezug an der Fassade des Rathauses fest. Die Sprecherin nannte einen Zusammenhang zwischen Brand und Graffiti „offensichtlich“. Der Staatsschutz sei daher eingeschaltet worden und habe die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Verdacht einer politisch motivierten Brandstiftung stehe im Raum.

Die „B.Z.“ veröffentlichte ein Foto, das die Graffiti zeigen soll. Darauf zu lesen sind die mit schwarzer Farbe gesprühten Worte „Brennt Gaza, brennt Berlin“ sowie „Warnung Berlin, wir lassen es brennen“.

Den Angaben der Zeitung zufolge sollen erste Erkenntnisse auf einen geworfenen Molotowcocktail als Brandursache hindeuten. Die Polizeisprecherin konnte dies am Vormittag nicht bestätigen und auch keine anderen Details zur Brandursache nennen. Dies sei Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Berliner Feuerwehr berichtete auf der Plattform X über den Einsatz. Demnach habe am Mathilde-Jacob-Platz „aus noch unklarer Ursache (...) Mobiliar in einem dortigen Verwaltungsgebäude“ gebrannt. Das Feuer sei schnell gelöscht, eine Ausbreitung damit verhindert worden. Die Feuerwehr war den Angaben nach mit 30 Kräften im Einsatz.