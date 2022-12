Brandursachen unklar Feuer in zwei Lauben in Berlin-Spandau

Am Sonntag und in der Nacht zu Montag hat es in zwei Lauben in Berlin gebrannt. Verletzt wurde niemand. Das berichtete die Polizei am Montag.

Am Sonntagmittag sei in Spandau im Mittenwalder Weg ein Feuer ausgebrochen. Nach Betätigung der Hauptsicherung brannte es im Badezimmer der Laube, sagte eine Sprecherin der Polizei am Morgen. Die 32-jährige Tochter der Laubenbesitzerin habe die Feuerwehr alarmiert, die die Flammen löschen konnte. Große Teile der Laube wurden beschädigt, die Brandursache sei noch unklar.

In der Nacht zu Montag beobachtete ein 59-jähriger Zeuge in der Kolonie Spreewiesen in Siemensstadt ein Feuer und rief gegen 0.20 Uhr die Feuerwehr. Zuerst hatte die B.Z. berichtet. Die Feuerwehr war dem Bericht zufolge mit über zwanzig Einsatzkräften vor Ort. Die Laube in der Otternbuchtstraße brannte vollständig aus, bestätigte die Polizeisprecherin. Auch hier sei die Brandursache noch unklar.

