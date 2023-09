Braun und blond – rechtsextreme Lehrerin freigestellt Verschleiert Brandenburgs Bildungsministerium erneutes Versagen?

Das Brandenburger Bildungsministerium hat eine angehende Lehrerin vom Dienst freigestellt – wegen mutmaßlicher Kontakte zum rechtsextremistischen Medienunternehmen „Compact“. Offen ist jedoch, ob das Ministerium erst durch Recherchen dieser Zeitung oder schon früher von der Tätigkeit der 29-Jährigen als Moderatorin bei „Compact TV“ erfuhr.

Nach den bisherigen verschiedenen Auskünften der Landesregierung steht der Verdacht im Raum, dass einer in der rechtsextremen Szene aktiven Referendarin Kinder einer Grundschule im Landkreis Märkisch-Oderland anvertraut wurden. Und das, obwohl dem SPD-geführten Bildungsministerium die Aktivitäten der Frau bekannt gewesen sein müssten. Politisch verantwortlich ist Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD).

Steffen Freiberg (SPD) ist seit Mai Minister für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Nach dem Fall in Burg (Spree-Neiße), bei dem zwei Lehrer rechtsextreme Umtriebe an ihrer Schule anprangerten, sich aber wegen fehlender Rückendeckung des Ministeriums und Bedrohungen versetzen ließen, geht es erneut um einen harten Vorwurf: Dass das SPD-geführte Bildungsressort in Sachen Rechtsextremismus an Schulen zu zögerlich und wenig entschieden vorgeht.

Der Fall W.

Die 29-Jährige W. wurde in Landkreis Märkisch-Oderland im Rahmen ihres Referendariats an einer Grundschule eingesetzt. Dort sind mehr als 220 Schüler, etwa zwölf Lehrer und zwei Lehramtskandidaten. W. ist bislang als Referendarin eine Beamtin auf Widerruf.

Bis Januar 2023 war sie als Moderatorin für den Nachrichtenkanal „Compact. Der Tag“ tätig. W., die eigentlich lange blonde Haare trägt, trat bei Compact TV mit dunkler Perücke und anderem Namen auf: als Anna Schneider. Zugleich moderiert sie als freie Mitarbeiterin neben ihrem Hauptberuf Sendungen eines regionalen Fernsehsenders in Brandenburg.

W. moderierte bis Januar die Sendung „Compact. Der Tag“. © Compact

Noch Anfang Juli trat W. in Nauen (Havelland) im Kreis anderer Rechtsextremisten, Vertretern von AfD, der Partei „Die Heimat“ (Ex-NPD) und Compact-Mitarbeitern auf – bei einer Premiere des Compact-Films „Im Würgegriff der Klima-Sekte“.

Der Fall „Compact“

Das in Falkensee (Havelland) ansässige Unternehmen von Jürgen Elsässer wird seit 2021 vom Verfassungsschutz im Bund und in Brandenburg als rechtsextremistisch eingestuft. Compact will nach Einschätzung des Verfassungsschutzes die freiheitlich demokratische Grundordnung überwinden. Das Unternehmen stelle die Legitimität des Grundgesetzes offen infrage.

Der Chefredakteur des rechtsextremen Magazins „Compact“, Jürgen Elsässer, verteidigt Putin und attackiert die USA und die Nato als „Aggressor“. © imago/Florian Schuh

In der TV-Sendung werden nicht nur rechtsextremistische Inhalte und Verschwörungstheorien verbreitet, bekommen die „Neue Rechte“ und die AfD ein Podium, sondern auch Kreml-Propaganda zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Elsässer selbst hat es als „Aufgabe der oppositionellen Medien“ beschrieben, „zum Sturz des Regimes beizutragen“.

Das Bildungsressort verschweigt sein Vorgehen

Anfragen dieser Zeitung zum Fall W. hat das Bildungsministerium ausweichend oder gar nicht beantwortet. Nach einem ersten Bericht in der vergangenen Woche erklärte ein Sprecher am Montag: „Mit der betreffenden Lehramtskandidatin wurde ein Gespräch geführt.“ Die Frau sei „zunächst vorsorglich vom Dienst freigestellt“ worden. „Alle etwaigen weiteren möglichen dienstrechtlichen Konsequenzen werden nun geprüft.“

Auf den umfangreichen Katalog an Fragen reagierte das Ministerium ansonsten nicht. Unbeantwortet blieben Fragen wie: Seit wann hat das Ministerium von dem Fall Kenntnis? Oder: Was hat das Ministerium seither unternommen? Sowie: Wie bewertet es das Ministerium, dass einer angehenden Lehrerin, die für eine erwiesen rechtsextremistische Vereinigung tätig war und weiterhin Kontakte dorthin hält, in einer staatlichen Schule Kinder anvertraut sind?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Stattdessen erklärte ein Sprecher: Die von dieser Zeitung „geschilderte Situation wird sehr ernst genommen“ – wie das Bildungsministerium „grundsätzlich immer entsprechende Hinweise sehr ernst nimmt“. Doch wie ernst wurden Hinweise genommen und wann? Bekam das Ministerium Hinweise vom Verfassungsschutz und was hat es getan? Und warum wurde W. erst nach einem Bericht und weiteren Nachfragen dieser Zeitung freigestellt? Das Bildungsministerium hält sich bedeckt.

Der Verfassungsschutz beobachtet Compact-Mitarbeiter

Compact wird als „gesichert extremistische Bestrebung“ mit nachrichtendienstlichen Mittel vom Verfassungsschutz überwacht. Zum Fall W. will sich das Innenministerium „aus Datenschutzgründen“ zwar nicht äußern, ein Sprecher erklärt aber, „dass zuständige Dienstbehörden unverzüglich vom Verfassungsschutz informiert werden, wenn gewichtige Informationen zu Beamtinnen und Beamten (auch auf Probe) vorliegen“. Es gehe um Hinweise, dass sie die Beamten „gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richten beziehungsweise als Extremisten einzuordnen sind“.

Da es sich beim Compact Magazin um eine erwiesen rechtsextremistische Bestrebung handelt, werden auch alle beteiligten Akteure als Rechtsextremisten beim Verfassungsschutz geführt. Innenministerium des Landes Brandenburg

So dürfte es auch im Fall W. gewesen sein. Denn der Verfassungsschutz Brandenburg sammelt „von allen Mitarbeitern vom Compact Magazin Informationen und wertet diese aus“, erklärte der Ministeriumssprecher. Und: „Da es sich beim Compact Magazin um eine erwiesen rechtsextremistische Bestrebung handelt, werden auch alle beteiligten Akteure als Rechtsextremisten beim Verfassungsschutz geführt.“ Alles deutet darauf hin, dass W. ins Visier des Verfassungsschutzes geriet und als Rechtsextremistin erfasst wurde – und dass das Bildungsministerium über die Erkenntnisse informiert worden sein muss.

Für das Innenministerium ist klar: „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Compact TV platzieren antisemitische Verschwörungsmythen und islamfeindliche Motive in den Sendungen von Compact TV.“ Und „sie tragen Positionen in die Öffentlichkeit, die eindeutig als völkisch-nationalistisch und minderheitenfeindlich zu bewerten sind und damit nicht vereinbar mit unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung“. Dennoch wurde W. als Lehrerin eingesetzt.

Die Rechtslage

W. ist Beamtin auf Widerruf. Jeglicher Rechtsextremismus-Verdacht könnte zur sofortigen Entlassung führen. Doch das Bildungsministerium hatte zunächst erklärt: Nötig seien justiziable Anhaltspunkte für ein dienstrechtliches Vorgehen und „nachweisbare Handlungen, die rechts- oder verfassungswidrig sind“. Lehrkräfte in Brandenburg seien dazu verpflichtet, „die Grundsätze der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu beachten und zu respektieren“, im Unterricht müssten sie diese „fördern und verteidigen“.

Reicht es aus, das Grundgesetz zu respektieren und nur im Unterricht zu verteidigen? Ganz anders sieht es Brandenburgs Beamtengesetz vor. Demnach müssen sich Beamte „durch ihr gesamtes Verhalten“‘ – also auch privat – zu der freiheitlichen demokratischen Grundordnung bekennen.

Es geht um die sogenannte Pflicht zur Verfassungstreue. Diese Treuepflicht gebietet es Beamten nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, den Staat und seine Verfassungsordnung „zu bejahen und dies nicht bloß verbal“. Vielmehr müssten sich Beamte „eindeutig von Gruppen und Bestrebungen“ distanzieren, „die diesen Staat, seine verfassungsmäßigen Organe und die geltende Verfassungsordnung angreifen, bekämpfen und diffamieren“.

Hier werden Feinde der Demokratie vom Bildungsministerium unter Schutz gestellt. Sebastian Walter, Vorsitzender der Linke-Landtagsfraktion

Auch das Bundesverwaltungsgericht stellte wiederholt klar, dass diese Treuepflicht „unteilbar und nicht auf den dienstlichen Bereich beschränkt“ sei. Aktivitäten für eine verfassungsfeindliche Organisation seien grundsätzlich geeignet, an der Verfassungstreue zu zweifeln.

Laut Innenministerium bieten die Gesetze daher einige Instrumente, „um zu verhindern, dass der Beamtenapparat mit Personen durchsetzt wird, die dem Staat und der Verfassung skeptisch bis feindlich gegenüberstehen“. Beamte auf Widerruf, wie im Fall. W., können laut Innenministerium sogar jederzeit entlassen werden. Dafür reichten bereits berechtigte Zweifel, ob ein Beamter jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung einzutreten.

Die Linke-Fraktion fordert Aufklärung

Die oppositionelle Linke-Fraktion fordert nun Aufklärung, ob das Bildungsministerium bereits vor den Tagesspiegel-Enthüllungen informiert war – und untätig blieb. Linke-Fraktionschef Sebastian Walter kündigte am Dienstag eine dringliche Anfrage zur Landtagssitzung in dieser Woche an, wann der Bildungsminister über den Fall von Verfassungsschutz und Innenministerium informiert wurde und was er danach unternommen hat.

„Es kann nicht sein, dass sich die Unfähigkeit des Bildungsministeriums gerade nach den Fällen in Burg, wo diese am Ende auch die Demokratie und zwei Lehrerinnen und Lehrer gefährdet hat, noch fortsetzt. Es darf nicht sein, dass aus dem Fall Burg nicht gelernt wurde“, sagte Walter.

Es dürfe nicht das Bild entstehen, dass auf der einen Seite in Burg die Verteidiger der Demokratie im Stich gelassen wurden „und hier werden Feinde der Demokratie vom Bildungsministerium unter Schutz gestellt“. Dies sei sicherlich nicht mit Absicht geschehen. „Aber die Unfähigkeit lässt mich fassungslos zurück“, sagte Walter.