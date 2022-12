Brüche an Beinen und Becken Auto fährt Mann in Berlin an und verletzt ihn schwer

Ein Mann ist am Dienstagabend in Marzahn-Hellersdorf von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Er soll nach ersten Erkenntnissen und Zeugenbefragungen gegen 18.45 Uhr bei Rot über die Landsberger Allee auf Höhe des Pyramidenrings in Richtung der Straßenbahn-Haltestelle gegangen sein. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein 77-jähriger Autofahrer, der stadteinwärts unterwegs war, fuhr ihn auf der mittleren Spur an.

Die Identität des angefahrenen Mannes ist bisher nicht geklärt. Den Angaben der Polizei zufolge war er zunächst nicht ansprechbar und trug keine Papiere bei sich. Er kam nach einer Erstversorgung mit dem Verdacht auf Frakturen an den Beinen und im Beckenbereich zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der 77-jährige Autofahrer wurde leicht an einer Hand verletzt. Die Polizei ermittelt. Die Landsberger Allee war rund um die Unfallstelle stadteinwärts für etwa drei Stunden gesperrt.

