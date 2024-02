Brutale Attacke beim Oktoberfest 2023 in Spandau Mann krankenhausreif geprügelt – Berliner Polizei sucht Zeugen

Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit schweren Körperverletzungen in Haselhorst im vergangenen September sucht die Berliner Polizei jetzt nach Zeugen des Vorfalls.

Am 16. September 2023 waren zwei Männer und eine Frau gegen 0.35 Uhr im Anschluss an das dortige Oktoberfest von mindestens zwei Tätern angegriffen und schwer verletzt worden. Die Tat fand auf dem Areal Juliusturm Ecke Zitadellenweg statt.

Wie die Polizei kurz nach der Tat mitteilte, war ein 30-jähriger Mann dort von einem Unbekannten mehrfach mit der Faust in Gesicht geschlagen und schwer verletzt worden. Der Mann verließ gemeinsam mit seiner 27-jährigen Freundin das Oktoberfest in der Zitadelle, als es gegen 0.35 Uhr zu der Auseinandersetzung kam.

Mit Hirnblutungen ins Krankenhaus

Im Zuge dieser soll der unbekannte Mann seinen 30-jährigen Kontrahenten zu Boden geschlagen und nicht von seinem Opfer abgelassen haben. Die 27-jährige Freundin sowie ein weiterer Passant versuchten die Situation zu schlichten und sollen ebenfalls von dem Tatverdächtigen geschlagen worden sein. Der 30-Jährige verlor das Bewusstsein und wurde mit Hirnblutungen in ein Krankenhaus gebracht und noch in der Nacht operiert. Der Tatverdächtige floh in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei bitte nun um Mithilfe. Der mutmaßliche Haupttäter soll dunkle Augen, sehr dunkle Haare und einen dunkleren Hauttyp haben. Er soll etwa 175 cm groß, circa 25 bis 30 Jahre alt und von sportlicher Statur sein. Darüber hinaus soll er ein schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift getragen haben.

Ein zweiter Tatverdächtiger wurde als glatzköpfig und mit einem blau karierten Hemd bekleidet beschrieben.

Die Ermittler fragen: Wer kann konkrete Angaben zum Tathergang machen? Wer kann Angaben zu den oben beschriebenen Tatverdächtigen machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee 75, 13597 Berlin unter der Rufnummer (030) 4664-273213, per E-Mail an Dir2K32@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Tsp, dpa)