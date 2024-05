„Buchmesse“ von Berliner AfD-Politiker Narrten Aktivisten den Veranstalter durch fingierte Anmeldungen?

Aktivisten aus dem linken Spektrum wollen zwei Drittel der Plätze bei der „Alternativen Buchmesse“ eines Berliner AfD-Politikers am Wochenende reserviert haben, um die Teilnahme echter Interessenten zu verhindern. Das reklamierten sie am späten Samstagabend auf der Plattform Indymedia für sich – und es gibt einige Anhaltspunkte dafür.

Man habe „innerhalb der ersten Tage nach der Einladung“ mehr als 200 gefälschte Identitäten im Buchungssystem eingegeben, hieß es in dem anonymen Beitrag. Ziel sei es gewesen, „die Verbreitung von nachgewiesen rechtsextremem Gedankengut zu unterbinden“.

Bezirke-Newsletter: Marzahn-Hellersdorf Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD im Abgeordnetenhaus, Thorsten Weiß, hatte das zweitägige Vernetzungstreffen in einem Restaurant in Hoppegarten, nur wenige Meter von der Stadtgrenze entfernt, organisiert und zentrale Köpfe der Neuen Rechten eingeladen.

Der Berliner AfD-Fraktionsvize Thorsten Weiß ludt zur „Alternativen Buchmesse“ in ein Lokal in Hoppegarten. (Archivbild) © dpa/Christoph Soeder

Tickets für einen „Messetag“ kosteten 15 Euro und waren lediglich über eine vorherige Anmeldung zu erhalten. Pro Tag sollte es 150 Plätze geben. Alle 300 Karten für die Veranstaltung seien innerhalb weniger Tage verkauft gewesen, sagte Weiß dem RBB. Weitere Interessierte konnten sich jedoch auf eine Warteliste setzen lassen.

Weiß habe sich „selbstverständlich“ über die hohe Nachfrage und die schnelle Vergabe gefreut, spotteten die Unbekannten am Samstagabend bei Indymedia. „Wir möchten Sie hiermit enttäuschen, denn auch morgen werden die meisten Plätze in Ihren Veranstaltungsräumen leer bleiben.“

„Buchmesse“ in Hoppegarten: Bezahlung nur mit Barem

Gestützt wird die Behauptung aus dem anonymen Beitrag bei Indymedia durch eine Bestätigungsmail für eine Anmeldung, die dem Tagesspiegel zugespielt wurde. Darin wurden am Freitag einem vermeintlichen Besucher der lange Zeit geheimgehaltene Ort des Treffens in Hoppegarten und weitere Informationen zur Veranstaltung („Essen und Getränke können am Veranstaltungsort nur in bar bezahlt werden.“) mitgeteilt. Offenbar handelte es sich dabei jedoch um eine Schein-Anmeldung.

„Bitte berücksichtige, dass es vor allem zu Beginn der Messe zu längeren Wartezeiten kommen kann“, hieß es weiter in der Bestätigungsmail für die „Buchmesse“. Denn am Eingang sollte es eine Einlasskontrolle geben. Beobachter sahen am Wochenende jedoch nur einige Dutzend Teilnehmer, die das Lokal aufsuchten. Auch das Aufkommen an geparkten Fahrzeugen deutete nicht auf einen sonderlich großen Zulauf hin.

Am Sonntagnachmittag demonstrierten etwa 60 Aktivisten vor dem Restaurant gegen das Treffen. Sie kamen allerdings zu spät: Im Lokal war niemand mehr, die „Buchmesse“ war zu diesem Zeitpunkt schon vorzeitig beendet worden.