Bundespolizei sucht Zeugen Unbekannter schlägt Mann mit Flasche in Berlin-Tempelhof ins Gesicht

Nachdem ein unbekannter Mann einen 42-Jährigen am Dienstagabend in Berlin verletzt hat, sucht die Bundespolizei nach Zeugen, die Hinweise geben können. Der Täter soll dem Geschädigten georgischer Herkunft gegen 20.15 Uhr am Bahnsteig im S-Bahnhof Tempelhof unvermittelt mit einer Bierflasche ins Gesicht geschlagen haben.

Der Mann erlitt den Angaben zufolge eine etwa zwei bis drei Zentimeter große Schnittwunde zwischen Oberlippe und Nase. Er kam in ein Krankenhaus. Die alarmierten Einsatzkräfte fahndeten nach dem Flüchtigen – jedoch ohne Erfolg.

Nun startete die Bundespolizei einen Zeugenaufruf. Menschen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder zur Identität des mutmaßlichen Täters machen können, soll sich bei der Polizei melden. Sie nimmt Hinweise unter der Rufnummer 030-2977790 wie auch unter 0800-6888000 entgegen.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den unbekannt gebliebenen Mann eingeleitet. (Tsp)