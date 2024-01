Bürokratie statt Bobbycar? Bündnis sieht temporäre Spielstraßen in Berlin gefährdet

Droht den sogenannten temporären Spielstraßen in Berlin das Aus? Davon ist zumindest das Bündnis Temporäre Spielstraßen – ein Zusammenschluss aus Akteuren wie dem Deutschen Kinderhilfswerk und dem Bund für Umwelt- und Naturschutz – überzeugt. Seit 2019 setzen sich die Bündnispartner dafür ein, ausgewählte Straßen in Berlin an bestimmten Zeitabschnitten im Monat für Autos zu sperren, sodass Kinder ein paar Stunden lang gefahrlos dort spielen können. Organisiert wird das Ganze von freiwilligen Helfern in vielen Berliner Kiezen.

Nun sei bekannt geworden, dass die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt neue bürokratische Hürden schaffen wolle, um die temporäre Sperrung als Spielstraße zu erschweren, teilte das Bündnis am Montag mit. Geplant sei, dass Straßen künftig nur noch dann zu Spielstraßen werden dürfen, wenn sie als Veranstaltung im Sinne eines Straßenfestes schriftlich beantragt werden.

Zu großer Aufwand, zu hohe Kosten

Laut Gabi Jung vom Bündnis Temporäre Spielstraßen ist dies kaum umsetzbar: Aufwand und Kosten der Anträge seien viel zu hoch für die private Initiative. Straßenfeste fänden meist nur einmal pro Jahr statt, sagte Jung, deshalb sei der Aufwand in diesem Fall tragbar. Es sei jedoch nicht möglich, für die teils wöchentlich stattfindenden temporären Spielstraßen jede Woche erneut einen aufwändigen und teuren Antrag zu stellen.

Jung kritisiert die Pläne der Senatsverwaltung auch deshalb, weil der Grundgedanke der Spielstraßen nicht mit dem eines Straßenfestes zu vergleichen sei: Während im Falle des Festes die Straße privatisiert werde, bleibe sie bei einer temporären Spielstraße öffentlicher Raum. „Für das Bündnis und die vielen ehrenamtlichen Spielstraßen-Teams in den Bezirken würden die neuen Bedingungen das Aus der temporären Spielstraßen bedeuten“, warnte sie.

Senatsverwaltung widerspricht: Vorgabe nicht verpflichtend

Die Senatsverwaltung dagegen erklärte auf Tagesspiegel-Anfrage, das entsprechende Papier – der „Leitfaden zur Errichtung von temporären Spielstraßen“ – werde derzeit noch überarbeitet. Die Anmeldung als Veranstaltung sei dabei nur eine von mehreren möglichen Varianten: „Eine Vorgabe, dass Spielstraßen nur als Veranstaltungen durchzuführen sind, besteht auch künftig nicht“, versicherte eine Sprecherin. Die Senatsverwaltung werde sich dazu noch mit den Bezirken abstimmen.

Christopher Wollin, Mitglied des Parkrates Görlitzer Park und Spielstraßenkapitän der Wrangelspielstraße, forderte die Senatsverwaltung auf, die geplanten Änderungen zu überdenken. Die selbstständige, gefahrlose Erkundung ihrer nahen Umgebung sei enorm wichtig für ein gesundes Aufwachsen von Kindern, erklärte er. Durch die massenhafte Automotorisierung seit den 70er-Jahren könnten viele Kinder ihren Kiez längst nicht mehr gefahrlos erkunden. Junge Menschen würden deshalb immer weniger Zeit draußen verbringen und sich immer weniger bewegen.

Auch die verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, Oda Hassepaß, spricht sich gegen eine pflichtmäßige Anmeldung temporärer Spielstraßen als Veranstaltung aus. Spielstraßen eröffneten nicht nur Kindern einen Raum zum Spielen in Zeiten schwindender Grünflächen, sagte sie. Sie seien auch Orte des nachbarschaftlichen Austauschs, an denen sich viele Berliner freiwillig engagieren.

Temporäre Spielstraßen werden seit 2020 vom Land Berlin gefördert. Derzeit gibt es sie in acht Berliner Bezirken regelmäßig.