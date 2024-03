Bus und Pkw kollidieren in Mariendorf Mehrere Menschen bei Unfall nahe Berliner Grundschule verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe einer Grundschule in Berlin-Mariendorf sind mehrere Menschen verletzt worden. Der Unfall habe sich am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr ereignet, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Wie eine Polizeisprecherin dem Tagesspiegel auf Nachfrage sagte, kollidierten in der Friedenstraße ein Bus und ein Pkw. Drei Menschen wurden nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt. Zum Alter der Verletzten sowie zum Unfallgeschehen konnte die Polizei zunächst keine näheren Angaben machen. (Tsp, dpa)