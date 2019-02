Ein "mittleres Chaos" hatte die BVG beim Warnstreik befürchtet. Dieses blieb völlig aus, wie die BVG bestätigte. BVG-Sprecherin Petra Nelken sagte gegen 11 Uhr, es sei "absolut erstaunlich", wie wenig vom Warnstreik in der Stadt zu spüren gewesen sei. Die BVG ist sich sicher, dass der Betrieb um Punkt 12 Uhr wieder aufgenommen wird. Die Erfahrung aus den letzten Jahrzehnten habe gezeigt, dass viele Fahrer schon um 11.30 Uhr in den Bussen auf den Betriebshöfen sitzen und darauf warten, endlich losfahren zu dürfen, sagte Nelken. Wie berichtet, hat Verdi das Ende des Streiks auf 12 Uhr festgesetzt. Da die Busse und Straßenbahnen von den Höfen erst einmal zu ihren Linien fahren müssen, können Fahrgäste um 12 Uhr natürlich noch nicht mit Normal-Betrieb rechnen. Bekanntlich wurde die Zahl der Betriebshöfe in den vergangenen Jahren reduziert, so dass der Anfahrtsweg länger wird.

Die U-Bahnen können unverzüglich wieder den Betrieb aufnehmen

Etwas schneller wird es bei der U-Bahn gehen, weil die Züge keinen Anfahrtsweg haben. Die BVG hat vorgesorgt und die Leitstellen der U-Bahn besetzt gelassen. So können die Züge um 12 Uhr sofort starten, ohne dass gewartet werden muss, bis das Personal in den Leitstellen die Rechner hochgefahren hat. Die Bahnhöfe werden teilweise von BVGern, teilweise von externen Kräften aufgeschlossen, die stehen um 12 Uhr bereit, sagte Nelken.

BVG-weit wird es erfahrungsgemäß zwei bis drei Stunden dauern, bis alle Busse und Bahnen wieder nach Fahrplan fahren.