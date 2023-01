BVV Lichtenberg abgebrochen Stadtrat brüllt BVV-Vorsteherin an

Die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg am Donnerstagabend ist abgebrochen worden. Hintergrund war eine verbale Auseinandersetzung des SPD-Stadtrats Kevin Hönicke und der BVV-Vorsteherin Kerstin Zimmer (Linke). Das haben Angehörige mehrerer Fraktionen der BVV Lichtenberg dem Tagesspiegel bestätigt.

Der Stadtrat hatte außerhalb der Tagesordnung eine Erklärung abgegeben: Bei einem Bauprojekt im Ilsekiez habe die Howoge einen Bauantrag eingereicht. Das Projekt wird im Bezirk kontrovers diskutiert. Daher zeigte der Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Linke) der BVV-Vorsteherin eine Auszeit an, um sich im Kreise des Bezirksamts abzusprechen, „damit das Thema nicht eskaliere“. Hönicke soll daraufhin die BVV-Vorsteherin Kerstin Zimmer angebrüllt haben, weshalb sie nicht einschreite.

Laut Zeugen aus den Fraktionen der Linken und Grünen habe Hönicke sich physisch vor Zimmer aufgebaut und sie in herablassendem Ton laut angeschrien. Die BVV-Vorsteherin habe daraufhin weinend den Sitzungssaal verlassen. Sie habe sich nicht mehr in der Lage gefühlt, die BVV weiter zu leiten und sei nach Hause gegangen. Das bestätigen Mitglieder der eigenen Fraktion. Beleidigungen seien durch Hönicke nicht gefallen – Anlass des Eklats seien seine Körpersprache, Lautstärke und Tonfall gewesen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Eine Mehrheit aus BVV-Mitgliedern der Grünen, Linken und der CDU habe daraufhin den Abbruch der Sitzung beschlossen. Eine konstruktive Fortführung der Versammlung sei „nicht mehr möglich“.

Die Grünen- und Linken-Fraktionen fordern nun eine öffentliche Entschuldigung des Stadtrats und ein klärendes Gespräch. Außerdem habe man einen Antrag zur Änderung der BVV-Geschäftsordnung verfasst, der es Frauen ermögliche, eine Unterbrechung der BVV zu erwirken und sich mit sämtlichen demokratischen BVV-Mitgliedern zu besprechen.

Das Verhalten des Stadtrats habe sich in den vergangenen Monaten aufgebaut – der Vorfall, so die Fraktionen, sei nicht zuletzt aus Geschlechterperspektive problematisch. Bürgermeister Michael Grunst gibt an, er sei „geschockt“. Bevor er den Vorfall kommentiere, wolle er jedoch persönlich mit den Beteiligten sprechen.

Kevin Hönicke hat dem Tagesspiegel bisher kein Statement gegeben.

Zur Startseite