Cannabis, Ecstasy und tausende Euro Berliner Polizei nimmt mutmaßlichen Drogen-Taxifahrer fest

Die Berliner Polizei hat am Mittwochvormittag einen 24 Jahre alten Mann wegen des Verdachts des Handels mit Cannabis und weiteren Betäubungsmitteln festgenommen. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Der Mann fiel den Beamten zunächst auf, weil er am Steuer seines Wagens am Zwickerauer Damm in Berlin-Neukölln telefonierte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten einen starken Cannabis-Geruch und durchsuchten das Fahrzeug. In dem Wagen fanden die Beamten Cannabis, Ecstasy-Tabletten und weitere Betäubungsmittel, ebenso wie Geld.

Zudem konnten die Beamten bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung weitere Drogen und einen Geldbetrag im mittleren vierstelligen Bereich sicherstellen. Der Verdächtige kam in Gewahrsam und soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen. (Tsp)