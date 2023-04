CDU holt Personal aus dem Bundesverkehrsministerium Claudia Stutz wird Berlins neue Verkehrsstaatssekretärin

Die Berliner CDU holt sich für ihr Regierungsteam erneut Verstärkung aus dem Bund. Neue Verkehrsstaatssekretärin soll nach Tagesspiegel-Informationen Claudia Stutz werden.

Stutz ist Ministerialdirigentin und arbeitet bislang im Bundesverkehrsministerium als Unterabteilungsleiterin für „Innovationen, Digitalisierung, Vernetzung“ in der Abteilung „Eisenbahnen“.

Zuvor war sie unter anderem als persönliche Referentin von Ronald Pofalla tätig, der nach seiner Zeit als Chef des Bundeskanzleramtes von 2015 bis 2022 Vorstandsmitglied der Deutschen Bahn AG war. In der Senatsverkehrsverwaltung folgt Stutz auf Meike Niedbal, die zuvor bei der Deutschen Bahn gearbeitet hat.

Führung der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz bleibt komplett weiblich

Neue Staatssekretärin für Umwelt und Klimaschutz im künftig von der CDU-Politikerin Manja Schreiner geführten Haus soll wie berichtet Britta Behrendt werden. Einmal mehr setzt die Berliner CDU für ihr Regierungspersonal damit auf Kräfte aus dem Bund. Behrendt war bislang im Bundesinnenministerium tätig, zuletzt als Leiterin des Stabs „Unterbringung Ukraine“ und zuvor für die Koordination der Hilfen nach der Jahrhundertflut im Ahrtal.

Neue Justizsenatorin wird die bisherige Vizepräsidentin des Bundesamts für Verfassungsschutz Felor Badenberg. Finanzstaatssekretärin wird Tanja Mildenberger, ehemalige Leiterin der Abteilung Zoll im Bundesfinanzministerium. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte sie zuvor in den einstweiligen Ruhestand versetzt.

Am Donnerstagmittag wird CDU-Chef Kai Wegner zum neuen Regierenden Bürgermeister Berlins gewählt. Anschließend findet im Roten Rathaus die Ernennung der neuen Senatoren statt. Am Freitag werden per Beschluss des neuen Senats dann die neuen Staatssekretäre ernannt.

Von der SPD ist das künftige Personal bereits vollständig bekannt. Die CDU will die verbliebenen Namen wohl im Laufe des Donnerstags bekannt geben.