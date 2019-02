Eine Ära geht zu Ende: Nach 18 Jahren auf dem Chefposten des Reinickendorfer CDU-Kreisverbandes räumt Frank Steffel am Freitagabend seinen Platz. Er hatte seine Entscheidung vor knapp vier Wochen in einem Rundschreiben an die knapp 1300 Mitglieder des Kreisverbandes mitgeteilt.

Als Grund nannte er die Arbeitsbelastung durch seine Mitgliedschaft im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages, die zahlreiche Auslandsreisen beinhaltet. Da Steffel darüber hinaus Obmann der CDU/CSU Bundestagsfraktion für Sport und Ehrenamt und Präsident des Handball-Bundesligisten Füchse Berlin ist, bleibe für den Kreisvorsitz nicht genügend Zeit übrig, so Steffel damals.

Noch ist nicht klar, wen die Delegierten des Kreisparteitages zu Steffels Nachfolger küren. Zwar hatte Steffel im Zuge seiner Ankündigung seinen Stellvertreter und seit 2009 amtierenden Reinickendorfer Bürgermeister Frank Balzer als Nachfolger vorgeschlagen, dieser soll sich in den vergangenen Wochen nicht nur Freunde innerhalb des bislang von Geschlossenheit geprägten Kreisverbandes gemacht haben.

Eine für den vergangenen Dienstag anberaumte Sitzung des erweiterten Kreisvorstands war kurzfristig abgesagt worden, Tagesspiegel-Informationen zufolge geschah dies auf Initiative Balzers. Offenbar gab es noch reichlich Diskussionsbedarf über das von Balzer zusammengestellte Personaltableau. Durch die spontane Absage gaben selbst amtierende Mitglieder des Kreisvorstandes an, nicht zu wissen, wer künftig welchen Posten übernehmen soll.

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Große Erfolge, einige Niederlagen

Dirk Steffel, Bruder des abtretenden Frank Steffel, sprach wenige Stunden vor dem Kreisparteitag von einem "Ringen", das nach verschiedensten Treffen - unter anderem mit CDU-Fraktionschef Burkard Dregger - zu einem Kompromiss geführt hätte. "Es war eine Entscheidung auf den letzten Drücker", sagte Steffel.

Unter Führung von Frank Steffel feierte der Reinickendorfer CDU-Kreisverband große Erfolge. Drei Mal in Folge gewann Steffel das Direktmandat für den Bundestag, 2006 mit dem berlinweit besten Erststimmenergebnis von 42,3 Prozent. Aktuell stellt der Kreisverband sechs Mitglieder der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus - darunter deren Vorsitzenden Dregger, der auch Vorsitzender des Ortsvereins "Am Schäfersee" ist.

Aber auch weniger gelungene Auftritte prägten die Karriere des einst als "Kennedy von der Spree" vermarkteten Steffel. Im Jahr 2001 - kurz nach Übernahme des Reinickendorfer Kreisvorsitzes, wurde er durch einen völlig verpatzten Wahlkampfauftritt bundesweit bekannt: Auf dem Alexanderplatz suchte Steffel hinter dem Rücken Edmund Stoibers Schutz vor fliegenden Eiern.

Die Bilder von damals blieben im Gedächtnis, bei der kurz darauf anstehenden Wahl unterlag er dem späteren Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) klar. Zuletzt musste Steffel die Aberkennung seines Doktortitels verkraften. Die Freie Universität Berlin hatte sich wegen "Fehlern in der Zitiertechnik" zu diesem Schritt veranlasst gesehen. Steffel kündigte an, gegen die Entscheidung vor dem Verwaltungsgericht zu klagen. Bis auf Weiteres muss er auf den Titel verzichten.

Mehr zum Thema Plagiate in Dissertationen Guttenberg, Schavan und Steffel mussten Doktortitel abgeben

Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter aus allen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de