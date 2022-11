Tagesspiegel Plus Exklusiv CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner im Interview : „Ich will Regierender Bürgermeister von Berlin werden“

CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner will bei der Abgeordnetenhauswahl ins Rote Rathaus einziehen. Warum seine Partei in der Mietenpolitik eine Wende hinlegt und wo er Fußgängerzonen in Berlin will.