Tagesspiegel Plus CDU will Sondierungsgespräche Ende der Woche starten : Das ist der Zeitplan für die Regierungsbildung in Berlin

Der Wahltag ist vorbei, das Endergebnis steht aus. Ein Parlament muss gebildet werden, dann folgen Koalitionsverhandlungen. Die Grünen wollen keine Neuauszählung der Stimmen.