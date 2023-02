Chaos nach Berliner Wahlniederlage In der SPD wird offen die Ablösung von Franziska Giffey diskutiert

Die Stimmung in der Berliner SPD ist mies. Ein führender Sozialdemokrat beschrieb sie am Wahlabend gar als „chaotisch“. Die Partei ist die klare Wahlverliererin, verlor mehr als drei Prozentpunkte im Vergleich zu 2021. Nur vier Direktmandate konnten die Sozialdemokraten erringen – in ganz Berlin, früher gab es so viele teils pro Bezirk. In Teilen der Partei ist die Schuldige offenkundig ausgemacht: Franziska Giffey.

Die Landeschefin und Regierende Bürgermeisterin, das wurde schon am Wahlabend klar, wird sich innerparteilich für das Ergebnis verantworten müssen. Egal, ob die Partei nun doch 105 Stimmen vor den Grünen liegt.

Die Kreisvorsitzende der SPD-Mitte, Julia Plehnert, sagte dem Tagesspiegel: „Wenn man derartig abstürzt, geht es nicht darum, ob man ein Zehntel vor oder hinter den Grünen landet.“ Plehnert, die dem linken Flügel der Partei angehört, sagte weiter: „Man muss dann Konsequenzen ziehen.“

Niroomand spricht von „Zäsur für die SPD“

Landesvorstandsmitglied Kevin Hönicke sagte dem Tagesspiegel: „Nach zwei historisch schlechten Wahlergebnissen, darf es, egal in welchem Bündnis, kein ,Weiter so‘ geben.“ Mit Blick auf eine mögliche Fortführung des rot-grün-roten Bündnisses sagte Hönicke: „Wenn sich die drei Wahlverlierer zusammentun, muss man das sehr gut begründen.“

Wir müssen personelle Konsequenzen ziehen und das Kapitel Franziska Giffey beenden. Ein Mitglied des SPD-Landesvorstandes

Ähnliches sagte der Giffey-Vize Kian Niroomand im „Spiegel“. Der Kreisvorsitzende des mächtigen Verbandes Charlottenburg-Wilmersdorf sprach von einer „einer Zäsur für die SPD“. Niroomand sagte: „Es gab eine deutliche Wechselstimmung. Das können wir nicht ignorieren und einfach so weitermachen.“ Es brauche einen Neuanfang.

Noch deutlicher wurde ein anderes Mitglied des Landesvorstandes: „Wir haben weder in den Innen- noch in den Außenbezirken überzeugen können. Als SPD müssen wir uns organisatorisch und inhaltlich neu aufstellen.“ Auch dieses Mitglied sprach von einer „Zäsur“ und forderte: „Wir müssen personelle Konsequenzen ziehen und das Kapitel Franziska Giffey beenden.“

Das Problem der SPD: Sie muss schnell handlungsfähig sein für mögliche Koalitionsgespräche, außerdem hatte Franziska Giffey aus dem knappen Sieg gegen die Grünen einen Regierungsauftrag für ihre Partei abgeleitet. Am Montagnachmittag beim Treffen des Landesvorstands der Sozialdemokraten dürfte es deshalb harte Debatten geben.

Hält Saleh zu Giffey?

Viel wird dem Vernehmen nach von Giffeys Co-Landeschef Raed Saleh abhängen. Hält er zu Giffey und stützt sie als Regierende oder moderiert er einen Neuanfang in der Berliner SPD? Denkbar ist auch ein Szenario, wonach Giffey zwar Regierende bleiben würde, aber den gemeinsamen Landesvorsitz mit Saleh abgibt. Vor allem die Parteilinke wird wohl mehr Einfluss auf mögliche neue Senatorinnen und Senatoren nehmen wollen, falls das bisherige Bündnis fortgeführt würde. Auch von einer „inhaltlichen Neuausrichtung“ sprechen einige.

Unsichere Zeiten für die Co-Chefin der Berliner SPD und Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey. © AFP / Fabrizio Bensch

Andere erfahrene Sozialdemokraten weisen darauf hin, dass das Ergebnis nur deshalb überhaupt noch zum Regieren reicht, weil Franziska Giffey als Zugpferd auf die Plakate gedruckt wurde. Es wird dann auf die Zahlen der Ära von Michael Müller verwiesen: Bei teils 15 Prozent stand die SPD in den Umfragen, Giffey hievte die Partei überhaupt erst wieder über 20 Prozent. Aber wie viel zählt diese Argumentation nach diesem Tag noch?

Ein Problem: Im linken, Giffey-kritischen Lager der Partei fehlt die klare Führungsfigur. Deshalb sind die Jusos, die Nachwuchsorganisation der SPD, inzwischen auf Parteitagen eine der mächtigsten Gruppen. Die beiden Landesvorsitzenden Sinem Taşan-Funke und Peter Maaß sagten dem Tagesspiegel am Montag: „Dieses Ergebnis kann nicht ohne personelle und inhaltliche Konsequenzen bleiben.“ Sie wollen eine „schonungslose Aufarbeitung.“ Die rot-grün-rote Koalition solle aber fortgeführt werden.

In der SPD wurde am Tag nach der Wahl vieles im Kopf durchgegangen, weil die klaren Alternativen zu Giffey fehlen. Selbst der Name Müller wird wieder genannt. Der ehemalige Regierende wechselte 2021 in Unfrieden in den Bundestag. Nun, so die Hoffnung einzelner Sozialdemokraten, könnte er zumindest einen Übergang moderieren. Wie verworren die Lage aber gerade ist, zeigt sich, wenn der Name Müller in Telefonaten mit anderen einflussreichen Sozialdemokraten fällt. Die Antwort ist erst ein Lachen, dann folgt Verunsicherung.

