Charity-Dinner in Berlin Schauspielerin Sila Sahin-Radlinger kochte zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei

Am Vormittag des Dinners hat Sila Sahin-Radlinger noch schnell türkische Linsensuppe zubereitet – nach Oma Hanis Rezept aus Ordu an der Schwarzmeerküste. „Gut fürs Immunsystem“ steht als Kommentar dazu in der Speisekarte.

Sahin-Radlinger hatte das Gefühl, dass ihr Menü noch um diese Komponente ergänzt werden sollte. Datteln gefüllt mit Ziegenkäse, Sigara Börek, Zucchini Pisi, Pirzola Lammkotelett, gerollte Auberginen mit Joghurt, bunter Kichererbsensalat und ein drei Tage lang gekochtes Quittendessert landen am Abend ebenso auf dem Tisch. „Meine Mutter sagt immer: Bei uns steht niemand unsatt auf“, sagt die Berlinerin in ihrer Begrüßungsrede.

Zusammen kamen 55.000 Euro

Ein Koch-Dinner mit Sila Sahin-Radlinger: Das hatten die meisten der anwesenden Gäste an diesem Sonntagabend bereits im März dieses Jahres ersteigert. Die Schauspielerin, die gerade in der RTL-Soap „Alles was zählt“ zu sehen ist, richtete damals gemeinsam mit Tobias Berghäuser, Direktor des KPM-Hotels, eine Spendengala aus. Bei dem Charity-Event wurden Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gesammelt. Insgesamt kamen bei allen Aktionen 55.000 Euro zusammen. Für ein Dutzend Gäste löste Sahin nun ihr Versprechen ein. Sie kochte Gerichte aus ihrem Kochbuch „Sila’s Orientküche“.

„Wir laden gerne ein, bringen Menschen zusammen an einen Tisch. Das gehört zur türkischen Kultur“, sagt Sahin-Radlinger. Sie freue sich, dass sie die Menschen, die eine großzügige Summe gespendet haben – darunter Berliner Bau-, Immobilien- und Hotelunternehmer – nun mit gutem Essen versorgen könne.

Schauspielerin Sila Sahin-Radlinger (l.) kochte für ihre Gäste ein türkisches Menü im KPM-Hotel, Hilfe bekam sie unter anderem von Moderatorin Emell Gök Che (2.v.r.) © Jil Vivienne Berghäuser, JVB Content

Mit den Spenden konnten in der Türkei zu jener Zeit Versorgungszelte für medizinische Hilfe und Verpflegung aufgebaut und Schlafplätze gesichert werden. „Ich finde es wichtig, dass man seine Reichweite nicht nur für sich selbst nutzt, sondern auch dazu, andere zu motivieren, etwas Gutes zu tun“, sagt Sahin-Radlinger. Die Schauspielerin engagiert sich auch für einkommensschwächere Familien und die DMKS, macht zudem Krankenbesuche, wenn es die Zeit zulässt.

Unterstützung beim Servieren erhielt sie an diesem Abend unter anderem von der Designerin und Fernsehmoderatorin Emell Gök Che („Mein fabelhaftes Ferienhaus“) und Hoteldirektor Berghäuser, der sagt: „Es ist schön, wenn man mit einem Ort und seinen eigenen Hausmitteln dazu beitragen kann, Leid, das auf der Welt stattfindet, ein wenig zu lindern.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Zu den Gästen gehörte, neben KPM-Inhaber Jörg Woltmann, auch Annika Lau, die bei RTL unter anderem die Boulevardsendung Gala präsentiert. Als das Erdbeben passierte, moderierte sie gerade das Morgenmagazin. Fast minütlich habe sich die Anzahl der Todesopfer nach oben hin verändert. „Es war schrecklich, die Bilder von Menschen und Kindern zu sehen, die aus den Trümmern geborgen wurden. Es war die schwerste Schicht, die ich je hatte“, sagt Lau. Für sie war klar, dass sie Sahin bei dem Charity-Event unterstützen wollte.

Bereits im März dieses Jahres dabei war Michael Müller (SPD). Der ehemalige Regierende Bürgermeister folgte auch der Einladung zum Koch-Dinner. Er erschien in Begleitung seiner Partnerin (und Namensvetterin der Gastgeberin) Reyhan Sahin. In diesen Tagen bewegten Müller besonders die Krisen auf der Welt. „Wir sehen, dass das alles nicht weit weg ist und ganz konkret auch Auswirkungen auf unser Land hat. Wir leben in einer globalisierten Welt – jede Krise ist auch unsere Krise“, sagte er dem Tagesspiegel.

Müller, seine Partnerin und Sahin-Radlinger bekamen zudem von Hoteldirektor Berghäuser jeweils ein überdimensioniertes Geschenkpaket überreicht. Alle drei feierten kürzlich Geburtstag. Nachdem sie den Deckel gelüftet hatten, flogen jede Menge goldene und schwarze Luftballons bis an die Decke des Raums. Sila Sahin-Radlinger zeigte sich am Ende des Abends zufrieden. „Das wird nicht mein letztes Charity-Event gewesen sein.“