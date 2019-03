Läuft in Berlin – zumindest beim Tagesspiegel! Seit acht Wochen dreht die Laufgruppe vom Tagesspiegel-Newsletter "Checkpoint" ihre Runden durch Berlin, immer auf der Suche nach neuen Strecken und den geheimen, grünen Flecken in der Stadt. Am Sonnabend geht es weiter, dieses Mal durch den Görlitzer Park, an die Spree und zum Treptower Park. Gelaufen wird wie immer in zwei Gruppen (sechs und zwölf Kilometer). Erstmalig wird auch Leichtathletiktrainerin Natalie vom SCC dabei sein und ein professionelles Aufwärmtraining sowie ein kleines Lauf-ABC anbieten.

Treffpunkt ist um 11 Uhr am Eingang Görlitzer Park an der Skalitzer Straße. Für Wechselklamotten bringen wir den Tagesspiegel-Twingo mit und als kleinen Anreiz gibt es nach dem Lauf Sprudel und Fassbrause. Laufen Sie mit und werden Sie Teil von Team Tagesspiegel! Tsp

