Clan-Größe lobt Linken-Politikerin als „Ehrenfrau“ Ordnungsamt durfte teures Restaurant in Berlin-Neukölln nicht kontrollieren

Einsätzen in Shisha-Bars, Automatencasinos, Spätis folgt in Berlin-Neukölln öfter eine Debatte. Wenn Ordnungsamt, Polizei und Zoll gemeinsam Geschäfte kontrollieren, die Kenner einschlägigen Clans zuordnen, beschwert sich oft die örtliche Linke. Sie spricht von „Rassismus“, denn die Läden seien gezielt als „migrantische“ Treffpunkte kontrolliert worden.

Vor einigen Tagen wollte das Neuköllner Ordnungsamt in Britz an einem Einsatz teilnehmen – die türkisch-deutschen Betreiber eines Restaurants sollen, so ein Verdacht, Schwarzarbeiter beschäftigt haben. Doch die zuständige Stadträtin Sarah Nagel (Linke) untersagte ihren Mitarbeitern den Einsatz.

Ein Sprecher des Bezirksamts bestätigte den Vorgang weitgehend. Beamte betonen, es gebe vor den Einsätzen meist den Anfangsverdacht zu Gewerberechtsverstößen sowie Betrugs-, Steuer-, Drogen- und Waffendelikten, regelmäßig würden auch offene Haftbefehle vollstreckt.

Das Küchenpersonal floh aus dem Lokal

In dem Britzer Restaurant waren die Ordnungsamt-Mitarbeiter erst einige Wochen zuvor. Damals wurden sie dort nach Tagesspiegel-Informationen von Männern bedrängt, während Personal aus der Küche floh.

Im Clan-Milieu ist das Lokal bekannt. Insbesondere eine aus dem Libanon stammende Großfamilie, deren bekanntesten Mitglieder derzeit wegen diverser Rohheitsdelikte vor Gericht stehen, soll dort verkehren. Der Garnellenteller kostet 28 Euro, das Dallas-Steak 40 Euro.

Nachdem die „B. Z.“ über die Ansage von Ordnungsstadträtin Nagel berichtete, setzte eine Clan-Größe prompt eine Internet-Botschaft mit einem Foto der Linken-Politikerin ab: „Ehrenfrau“, schrieb der Mann dazu.

Mitunter werden auch fremdenfeindliche Symbole entdeckt

Warum schützt eine Linke ein Lokal, das von ihren eigenen Beschäftigten als mögliche Schwarzarbeitsstätte eingestuft wird?

Nagel ist seit einem Jahr die Neuköllner Ordnungsstadträtin und trat im Wahlkampf 2021 an, die „stigmatisierenden Razzien“ zu beenden. Doch immer wieder versicherten Frauen und Männer aus Nagels Amt dem Tagesspiegel, dass man oft Verstöße in den kontrollierten Läden feststelle: Lohn- und Sozialbetrug, Gefahren durch mangelnden Brand- und Infektionsschutz, Drogen und Waffen.

Dazu habe man in einigen Fällen fremdenfeindliche Symbole entdeckt. In vielen der Läden, deren Betreiber sich oft stolz als aus dem Nahen Osten stammend bezeichneten, seien Armenier, Juden und Schwule unerwünscht.

So habe man, sagt eine Kennerin, erst vor einigen Wochen in einem Nachbarkiez massig Propagandamaterial der rechtsextremen Grauen Wölfe, der Faschistenbewegung aus der Türkei, in einem Lokal gefunden.

