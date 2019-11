Das Clubsterben in Berlin hat neue Opfer gefunden. Im Juni 2020 soll Schluss sein mit Party im besonders für seine Fetisch-Feiern bekannten Club KitKat und für den Sage-Club - beide Teilen sich dieselben Räumlichkeiten in einem Gebäude Köpenicker Ecke Brückenstraße in Mitte.

Sascha Disselkamp, der Betreiber des Sage Club und zweiter Vorsitzender der Clubcommission, bestätigte dem Tagesspiegel die drohende Kündigung. Zuerst berichtete die „Berliner Zeitung“. Bereits seit einem dreiviertel Jahr liege die Forderung auf dem Tisch, dass die Räume im Juni 2020 übergeben werden sollen. „Seitdem versuchen wir, darüber zu reden“, sagt Disselkamp. Bisher ohne Erfolg.

Die Clubs seien ein Kulturstandort, an dem viele Arbeitsplätze hängen. In der Politik gebe es eine breite Unterstützung für Sage und KitKat. Da es sich beim Besitzer um einen Privatinvestor handele, sei aber unklar, ob die Politik eingreifen kann. Trotzdem ist Disselkamp derzeit noch zuversichtlich, dass die Clubs bleiben können. „Ich erwarte nicht, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt.“

Der Münchner Investor plant ein Hotel

Lutz Leichsenring, Sprecher der Berliner Clubkommission sagte dem Tagesspiegel, die Kündigung sei lediglich für einen Teil der Clubfläche ausgesprochen worden, da dem neuen Investor nicht das vollständige Areal gehöre. Ein Weiterbetrieb des Clubs im Vorraum wäre also theoretisch möglich. „Allerdings ist völlig klar, dass das keine Option für uns oder unsere Gäste sein kann“, sagte er.

Der Münchner Investor hatte überlegt, im hinteren Teil des Geländes ein Hotel errichten zu lassen - was einen weiteren Verlauf des Clubbetriebes unmöglich machen würde. Alternativ hatte man vorgeschlagen, ein sozio-kulturelles Zentrum zu bauen, mit Proberäumen, Künstlerateliers und jede Menge kreativen Freiraum. Auch ein Hospiz und Mehrgenerationenwohnen seien denkbar. Für den Investor stellt diese Vision allerdings ein finanzielles Risiko dar.

Die Clubszene ist wichtig für die Wirtschaft

Schon in den vergangenen Jahren hatten in Berlin immer wieder Läden schließen müssen. 2018 etwa der Club „Jonny Knüppel“ auf der Lohmühleninsel oder der Bassy Cowboy Club in der Schönhauser Allee. 2019 schloss der „Farbfernseher“ in Kreuzberg wegen einer Neunutzung.

Der CDU-Politiker Christian Goiny kämpft deshalb jetzt dafür, eine Koordinierungsstelle die zwischen Hauptverwaltungen, Bezirksämtern und Clubs vermittelt. Denn bislang, so Goiny, gebe es keine Hilfe des Lands Berlin, wenn es um die Sicherung von Standorten oder die Suche nach neuen Räumen gehe. „Die Clubs gehören zur Stadt dazu“, sagte er dem Tagesspiegel.

Die Berliner Clubszene ist für Berlin ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Laut einer Studie, die im Frühjahr 2019 veröffentlicht wurde, generiert die Clubszene einen Jahresumsatz von fast 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. Im Jahr finden fast 58.000 Veranstaltungen statt bei denen 71.000 Künstler auftreten.

„Leuchtturm des Berliner Nachtlebens“

Der Gründer der Clubcommission Marc Wohlrabe betont die Bedeutung des KitKat und Sage für Berlin als „Leuchtturm des Berliner Nachtlebens“. „Wegen diesen Clubs kommen Leute vom ganzen Planeten hierhergeflogen.“ Er wünsche sich einen Aufkauf, um die Orte langfristig zu erhalten, oder das Angebot von Ausweichlocations.

„Wo ist die Stadtplanung, die für solche ikonischen Orte mitdenkt?“, fragt Wohlrabe. Dass es noch immer keine Abteilung für Clubs gebe, halte er für fahrlässig, alleine schon aus wirtschaftlichen Gründen. „Nachtleben ist Schwerindustrie in Berlin“, sagt Wohlrabe. „Für solche Schwerindustrie macht man vorausschauende Planung.“