Aufgrund eines Ausbruchs von SARS-CoV-2 wird nach Informationen des Tagesspiegels die Paula-Fürst-Schule in Charlottenburg ab Montag geschlossen. Nachdem offenbar vor einer Woche ein Schüler positiv getestet worden war, sind inzwischen fünf Schüler und drei Angehörige des Personals positiv getestet worden, wie ein Sprecher der Senatsverwaltung für Gesundheit auf Nachfrage bestätigt. „Nach den heutigen Ergebnissen hat das Gesundheitsamt beschlossen, unsere Schule bis zum Schuljahresende zu schließen“, heißt es in einem an die Eltern gerichteten Schreiben der Schulleiterin vom Freitagabend.

Die Sommerferien beginnen am Donnerstag. Die zunächst nur wenigen Tests sollen offenbar deutlich ausgeweitet werden. „Es wird zu einer Testung im größeren Umfang kommen“, erklärt die Schulleiterin in dem Schreiben. „Die genauen Maßnahmen, wer davon betroffen ist und wann die Testung erfolgt, erhalten Sie von Ihren jeweiligen Klassenlehrkräften.“

Weder die Schulleitung noch der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf oder der dort für Gesundheit und Soziales zuständige Bezirksstadtrat Detlef Wagner beantworteten Fragen des Tagesspiegel von Freitagnachmittag zu dem Ausbruch. So bleibt unklar, wie viele Schüler und Lehrkräfte angesteckt worden sind, wie es zu dem Infektionsgeschehen kommen konnte und welche Quarantäneregeln für Lehrkräfte und Schüler gelten.

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]

Mehr zum Thema Coronavirus in Berlin Demos für Mietsenkungen und Finanzhilfen für Studierende

Während andernorts Schulen teils als Vorsichtsmaßnahme vor eingeschleppten Infektionen geschlossen wurden, gibt es Anzeichen, dass es an der vor rund zehn Jahren gegründeten Paula-Fürst-Gemeinschaftsschule zu einem Ausbruch mit Ansteckungen innerhalb der Schule gekommen ist. Laut ihrer Homepage gehören gut 1000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zur Schule – wie auch knapp 200 Beschäftigte.