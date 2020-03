In Berlin ist offenbar ein dritter Patient an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das erfuhr der Tagesspiegel am Dienstagabend, offiziell bestätigt ist der Fall nicht. Ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung unter Senatorin Dilek Kalayci (SPD) verwies auf Anfrage auf die tägliche Pressemitteilung zur Lage, die jeden Abend veröffentlicht und heute circa 21 Uhr erwartet wird.

Bei dem betroffenen Mann soll es sich um einen Patienten Mitte 40 gehandelt haben. Inwiefern der Mann zuvor erkrankt war, ist nicht bekannt. Das Coronavirus ist insbesondere für Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen gefährlich. Am Montag wurde bekannt, dass ein 70-jähriger Mann nach einer Corona-Infektion verstorben ist. In der vergangenen Woche war ein 95 Jahre alter Mann an den Folgen der Infektion erlegen. Das Virus kann das schwere Lungenleiden Covid-19 auslösen.