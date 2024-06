Tagesspiegel Plus Dachstuhlbrand in Schöneberg : „Plötzlich schlugen Flammen aus dem Haus“

In einem Wohnhaus in Schöneberger Willmanndamm ist am Freitagabend der Dachstuhl in Brand geraten. Mehrere Personen wurden verletzt. Die Feuerwehr ist mit 70 Einsatzkräften vor Ort.