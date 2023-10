„Das Problem ist virulent“ Antisemitismusbeauftragter beklagt zunehmenden Israel-Hass bei Berliner Schülern

Der Gewaltvorfall an einem Neuköllner Gymnasium im Zusammenhang mit dem Hamas-Angriff auf Israel hat eine Debatte über die Zustände, Antisemitismus an Schulen und mangelnde Integration ausgelöst. Der Berliner Antisemitismusbeauftragte Samuel Salzborn sagte, der Antisemitismus und Hass auf Israel habe bei Berliner Schülern in den vergangenen 10 bis 15 Jahren deutlich zugenommen. Auch Kinder und Jugendliche aus Familien mit muslimischen und arabischen Wurzeln hätten diese Einstellungen.